Marco Bezzecchi è amaro: “Non acceleravo e non staccavo forte. Non ho avuto le sensazioni giuste”

Ha poca voglia di sorridere Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota romagnolo ha vissuto probabilmente il capitolo più grigio di questo suo inizio di stagione. La sensazione odierna è che proprio la sua Aprilia non andasse come nei weekend precedenti e, sostanzialmente, ha limitato i danni guadagnando un punticino su Jorge Martin che ha fatto anche peggio, cadendo nelle prime battute.

La vittoria è andata a Alex Marquez con 41 millesimi di vantaggio su Pedro Acosta, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 457. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.9, quinta per Johann Zarco a 4.7 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 4.8. Settima posizione per Franco Morbidelli a 6.1, ottavo Ai Ogura a 6.8, quindi nono Marco Bezzecchi a 7.3 con Enea Bastianini che completa la top10 a 7.8.

Al termine del sabato sul tracciato catalano il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo oggi è stata una giornata dura. Non mi sono mai sentito bene sulla moto. All’inizio ho preso qualche posizione poi però l’ho persa in fretta. Sapevo di non poter fare podio per cui mi sono messo lì senza forzare. Volevo provare a prendere Zarco ma se n’è andato e mi hanno ripreso quelli dietro”.

Il pilota riminese prosegue nella sua analisi: “Nel complesso non acceleravo e non frenavo forte. Non riuscivo proprio a dare il massimo. La FP2 di ieri è stata la mia migliore sessione in assoluto. Da quel momento non ho più avuto buone sensazioni purtroppo. La gomma posteriore? Non ho avuto una grande confidenza in ingresso e accelerazione, ma non è certo dipeso da quello il mio andamento odierno”.