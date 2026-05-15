MotoGP, scatta il weekend catalano. Marquez è out: Aprilia vuole continuare nel proprio dominio

Nella giornata odierna, venerdì 15 maggio, scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, si inizierà a fare sul serio con due turni di estrema rilevanza incastonati in una tappa che, già di per sé, andrà a scrivere in ogni modo una pagina fondamentale dell’intera annata.

Inutile girarci attorno, l’assenza di Marc Marquez (ko dopo l’incidente di Le Mans e sottoposto ad una doppia operazione a spalla e piede destro) andrà a condizionare completamente l’appuntamento spagnolo e, guardando più ad ampio raggio, l’intero campionato. Il Cabroncito, infatti, accusa già un gap pesante dall’accoppiata Aprilia (Marco Bezzecchi vola al comando con 128 punti contro i 127 di Jorge Martin, mentre Marc Marquez si ferma a 57) e il rischio di tornare in pista (forse al Mugello?) con un distacco già pressoché incolmabile è possibile.

Sia ben chiaro, se tornasse all’azione il pilota che un anno fa ha dominato in lungo ed in largo la stagione, tutto sarebbe possibile da qui a Valencia, ma la Ducati al momento sembra cedere nel confronto diretto con le Aprilia. La Casa di Noale ha assemblato una moto eccezionale e in questo primo scorcio di annata sta dettando legge. Sarà così anche a Barcellona? Lo scopriremo sin dalla giornata odierna, con due turni che, come detto, ci daranno una chiara indicazione sui valori in pista. Ducati risponderà con Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio? KTM sarà della partita? Gli spunti di interesse non mancheranno nella tappa catalana…

Quale sarà il programma di venerdì 15 maggio? La classe regina scenderà in pista alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Dopodiché, alle ore 15.00, sarà già la volta delle importantissime pre-qualifiche (della durata di 60 minuti) che andrà a comporre la top10 che in occasione delle qualifiche di domani potrà evitare la pericolosa Q1.