MotoGP, Alex Marquez il più veloce in FP1 a Barcellona. Cade Martin, buon passo per Bezzecchi

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Alex Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa catalano ha confermato il suo ottimo feeling con la pista di Barcellona che lo ha visto trionfare un anno fa, dimostrando un buon passo e rivelandosi l’unico capace di scendere sotto l’1:40 nel turno mattutino.

Il fratello minore di Marc (assente al Montmelò per infortunio dopo la doppia operazione post-Le Mans) ha fermato il cronometro in 1’39″950 con la sua Ducati GP26 del team Gresini, sfruttando però il vantaggio delle gomme nuove negli ultimi minuti della FP1 per balzare in vetta alla graduatoria con un margine di 349 millesimi sul connazionale spagnolo Jorge Martin.

Il portacolori dell’Aprilia aveva cominciato in maniera piuttosto incoraggiante il fine settimana in terra catalana, effettuando un buon primo run per poi rendersi protagonista di una brutta caduta in curva 12. Un incidente dalla dinamica potenzialmente pericolosa, visto il poco spazio della via di fuga all’esterno della pista in quel punto, ma a quanto pare Martinator dovrebbe essersela cavata solamente con un dolore al braccio e nulla di serio.

Per trovare il migliore degli italiani bisogna scendere al terzo posto di Fabio Di Giannantonio con la Ducati GP26 del team VR46 a 393 millesimi dalla vetta, precedendo la KTM dell’iberico Pedro Acosta (caduto a sua volta nel finale) e l’Aprilia ufficiale guidata dal leader del campionato Marco Bezzecchi, 5° a quasi mezzo secondo da Alex Marquez dimostrando però un ottimo ritmo con gomme usate. Bene anche un redivivo Enea Bastianini, 6° a 0.486 con la KTM del team Tech3, mentre dovrà riemergere dalle sabbie mobili un Francesco Bagnaia in grande difficoltà con la sua Desmosedici GP26 sul fresco asfalto del Montmelò.

CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 1:39.950

2. Jorge Martin (Aprilia Racing) +0.349

3. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.393

4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.438

5. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.472

6. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +0.486

7. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.493

8. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.516

9. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.563

10. Johann Zarco (LCR Honda) +0.594

11. Diogo Moreira (LCR Honda) +0.616

12. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.652

13. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +0.753

14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.769

15. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.783

16. Joan Mir (Honda HRC Castrol) +0.820

17. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.940

18. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0.992

19. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) +1.029

20. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) +1.395

21. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.517

22. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.990