GP CatalognaMotoGP
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2026: Alex Marquez davanti a tutti. Di Giannantonio terzo, Bezzecchi quinto
Si è aperta la sesta tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP della Catalogna sono andate in scena a Barcellona le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Alex Marquez.
L’iberico chiude col miglior crono in 1’39″950, con 0″349 di margine sul connazionale Jorge Martin. Terza piazza per il migliore degli italiani, Fabio Di Giannantonio, staccato di 0″393. Segue l’altro iberico Pedro Acosta, quarto a 0″438, mentre Marco Bezzecchi termina quinto a 0″472.
Sesta posizione per un altro azzurro, Enea Bastianini, staccato di 0″486, che precede lo spagnolo Fermin Aldeguer, settimo a 0″493, e l’australiano Jack Miller, ottavo a 0″516. Nona piazza per l’altro italiano Franco Morbidelli, a 0″563, mentre completa la top ten il transalpino Johann Zarco, decimo a 0″594.
CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA MOTOGP 2026
1 Alex Marquez 73 1:39.950 — Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
2 Jorge Martin 89 1:40.299 +0.349 Aprilia Aprilia Racing
3 Fabio Di Giannantonio 49 1:40.343 +0.393 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team
4 Pedro Acosta 37 1:40.388 +0.438 KTM Red Bull KTM Factory Racing
5 Marco Bezzecchi 72 1:40.422 +0.472 Aprilia Aprilia Racing
6 Enea Bastianini 23 1:40.436 +0.486 KTM Red Bull KTM Tech3
7 Fermin Aldeguer 54 1:40.443 +0.493 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
8 Jack Miller 43 1:40.466 +0.516 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP
9 Franco Morbidelli 21 1:40.513 +0.563 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team
10 Johann Zarco 5 1:40.544 +0.594 Honda Castrol Honda LCR
11 Diogo Moreira 11 1:40.566 +0.616 Honda Pro Honda LCR
12 Brad Binder 33 1:40.602 +0.652 KTM Red Bull KTM Factory Racing
13 Luca Marini 10 1:40.703 +0.753 Honda Honda HRC Castrol
14 Fabio Quartararo 20 1:40.719 +0.769 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
15 Raul Fernandez 25 1:40.733 +0.783 Aprilia Trackhouse MotoGP Team
16 Joan Mir 36 1:40.770 +0.820 Honda Honda HRC Castrol
17 Francesco Bagnaia 63 1:40.890 +0.940 Ducati Ducati Lenovo Team
18 Ai Ogura 79 1:40.942 +0.992 Aprilia Trackhouse MotoGP Team
19 Maverick Vinales 12 1:40.979 +1.029 KTM Red Bull KTM Tech3
20 Augusto Fernandez 47 1:41.345 +1.395 Yamaha Yamaha Factory Racing
21 Alex Rins 42 1:41.467 +1.517 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
22 Toprak Razgatlioglu 7 1:41.940 +1.990 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP