MotoGP, statistiche GP Catalogna 2026. Nessun serial winner dopo le 7 meraviglie di Valentino Rossi

Il weekend del 15-17 maggio sarà dedicato al Gran Premio di Catalogna di MotoGP, che come di consueto si disputerà al Montmelò, l’autodromo edificato sulle colline a settentrione di Barcellona. La pista è ormai palcoscenico abituale per il Motomondiale dal 1992, nonostante questo appuntamento sia ufficialmente nato nel 1996.

In precedenza, dal 1992 al 1995, si era difatti utilizzato l’escamotage della denominazione di “GP d’Europa” per consentire alla pista di essere inserita nel calendario. Non va inoltre dimenticato come, nel 2024, il Montmelò abbia recuperato l’atto conclusivo della stagione dopo la rinuncia di Valencia a causa della devastante alluvione che aveva colpito la regione.

È tuttavia curioso notare come, in tempi recenti, la Catalogna segua un moto pendolare. Ultimamente, l’evento viene spostato di continuo tra la primavera e la fine dell’estate, alternandosi tra i due differenti momenti. In realtà, maggio o settembre, poco cambia. L’importante, per il Montmelò, è non mancare!

GP CATALOGNA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016

Piloti in attività con vittorie al Montmelò:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2022}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024, 2024}

1 – MARQUEZ Alex (ESP) {2025}

1 – OLIVEIRA Miguel (POR) {2021}

Italiani vincitori al Montmelò:

ROSSI Valentino (2001, 02, 04, 05, 06, 09, 16)

CAPIROSSI Loris (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2024, 2024)

Moto vincitrici al Montmelò:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

11 – YAMAHA (2004, 2022)

10 – HONDA (1996, 2019)

7 – DUCATI (2003, 2025)

1 – SUZUKI (2000)

1 – KTM (2021)

1 – APRILIA (2023)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 5)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

LORENZO Jorge (Yamaha 4; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

3 – ROSSI Valentino (2004, 2005, 2006)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2024 – ESPARGARO’ Aleix (Aprilia) {Maggio}

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position al Montmelò:

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019, 2021}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023, 2024}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – MARQUEZ Alex (ESP) {2025}

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – TAKAHASHI Yuki (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – IANNONE Andrea (ITA)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – QUARTARARO Fabio (FRA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – MARINI Luca (ITA)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – VIETTI Celestino (ITA)

2023 – DIXON Jake (GBR)

2024 – OGURA Ai (JPN)

2024 – CANET Aron (ESP)

2025 – HOLGADO Daniel (ESP)

Due centauri hanno dunque bissato la propria affermazione. Si tratta di Johann Zarco e di Alex Marquez. Sono 3 le vittorie italiane (Iannone 2012, Marini 2020, Vietti 2022). Va rimarcata la strana tendenza relativa agli spagnoli, i cui successi arrivano a ondate. Ci sono periodi di vacche grasse (come quello attuale) alternati ad altri di “magra”.

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – NAVARRO Jorge (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BASTIANINI Enea (ITA)

2019 – RAMIREZ Marco (ESP)

2020 – BINDER Darryn (RSA)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – ALONSO David (COL)

2024 – ALONSO David (COL)

2024 – ALONSO David (COL)

2025 – PIQUERAS Angel (ESP)

Come si può notare, nel 2024 David Alonso si è reso protagonista di un’impresa. Non solo è diventato il primo pilota a ripetersi nella prima delle classi formative, ma ha saputo bissare la propria affermazione anche a distanza di qualche mese!