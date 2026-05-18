Motocross, GP Francia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming

Dopo una lunga pausa torna finalmente in scena il Mondiale motocross 2026. Ci eravamo lasciati in quel di Pietramurata in occasione del Gran Premio del Trentino del 19 aprile e ora si tornerà in scena nel prossimo fine settimana con il Gran Premio di Francia, sesto appuntamento della stagione.

Si gareggerà questa volta sul tracciato di Lacapelle Marival per una tappa di estrema importanza. In primo luogo cercheremo di capire chi si scrollerà di dosso la ruggine di queste settimane di attesa. In secondo luogo proveremo a capire se le due classifiche inizieranno a prendere una direzione più precisa dopo che, in questo primo scorcio di stagione, ha regnato spesso l’incertezza.

Nella classe regina comanda Lucas Coenen con 231 punti ed appena 4 lunghezze di margine su Jeffrey Herlings. Terza posizione per Rom Vialle a quota 206, quarta per Tim Gajser con 198, mentre è quinto Romain Febvre con 191. Passando alla MX2, invece, Simon Laengenfelder svetta con 244 punti ma appena 3 di vantaggio su Sacha Coenen. Terza Guillem Farres a quota 204 subito davanti a Liam Everts, quarto con 202.

Come seguire l’evento in tv? Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+. La programmazione di RaiSport sarà decisa nell’imminenza. OA Sport come sempre vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOCROSS 2026

Sabato 23 maggio

Ore 16.35 Qualifying Race MX2

Ore 17.25 Qualifying Race MXGP

Domenica 24 maggio

Ore 13.15 MX2, gara 1

Ore 14.15 MXGP, gara 1

Ore 16.10 MX2, gara 2

Ore 17.10 MXGP, gara 2