Motocross
MXGP, Jeffrey Herlings beffa Febvre e fa sua Gara-1 GP del Trentino
Un clamoroso Jeffrey Herlings si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Pietramurata il pilota olandese ha messo in scena una rimonta straordinaria, andando a superare Romain Febvre Proprio nelle ultimissime battute della manche. A questo punto la classifica generale vede al comando Lucas Coenen con 211 punti con Herlings che si fa sotto con 205.
Jeffrey Herlings (Honda) ha vinto Gara-1 con un margine di vantaggio di 5.6 secondi sul francese Romain Febvre (Kawasaki) mentre è terzo il suo connazionale Tom Vialle (Honda). Quarta posizione per lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 15.0, quinta per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 25.5, mentre chiude in sesta il nostro Andrea Adamo (KTM) a 31.9.
Settimo l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 33.6, ottavo lo spagnolo Oriol Olivier (KTM) a 43.0, quindi nono lo spagnolo Rubén Fernandez (Honda) davanti al francese Thibault Benistant (Honda) che completa la top10.
Quattordicesimo Alberto Forato (Fantic) a 57.8, sedicesimo Andrea Bonacorsi (Ducati) a 1:30. Diciottesimo Mattia Guadagnini (KTM) a 1:31, quindi 27esimo Federico Tuani (Honda) a un giro come Ivo Monticelli (Kawasaki), Yuri Pasqualini (Husqvarna), Alessandro Valeri (Honda), Mirko Del Bosco (Ducati), Mario Tamai (Gas Gas), Lorenzo Albieri (Husqvarna) a 2 giri, Yuri Quarti (Husqvarna) a 5 e Nicholas Lapucci (Honda) a 10.
La MXGP tornerà in azione alle ore 17.10 con la seconda manche che andrà a concludere la tappa di Pietramurata mettendo in palio altri 25 punti pesantissimi.