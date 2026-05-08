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Moto2, Celestino Vietti in scia a Guevara nelle pre-qualifiche a Le Mans! Distacco minimo
Continua a dare ottimi segnali Celestino Vietti. Dopo la terza piazza strappata questa mattina, il pilota italiano ha ottenuto la seconda posizione in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso il tracciato di le Mans.
Nello specifico il centauro arruolato tra le fila della SpeedRS ha raccolto un gap di appena due millesimi su Izan Guevara, il quale ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 1:34.348. Bene poi anche Bary Baltus (REDS Fantic Racing), accomodatosi al terzo posto con un ritardo di tre millesimi.
A chiudere la top 5 ci hanno poi pensato Ivan Ortolà (QJ MOTOR – GALFR – MSI), quarto a 0.044 precedendo Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), quinto a 0.088. Ottavo invece il più veloce della prima sessione, ovvero Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che si è dovuto accontentare di uno scarto di 0.161. Nono invece il compagno di squadra Senna Agius, nono a 0.185.
Fuori dalla top 14 invece gli altri due piloti italiani. Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) si è infatti dovuto accontentare del diciassettesimo piazzamento con 0.610, mentre Luca Lunetta (SpeedRS Team) ha terminato il turno da fanalino di coda, al ventottesimo posto.