GP FranciaMotoGP
Moto2: Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans. Gonzalez il più veloce
Comincia nel segno dello spagnolo Manuel Gonzalez la prima sessione di prove libere valida per il GP di Francia 2026, appuntamento numero cinque del Mondiale 2026 di Moto2 in scena questa settimana sul circuito di Le Mans.
Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:35.157, precedendo di 83 millesimi la BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara, secondo davanti a un particolarmente brillante Celestino Vietti che, in sella alla sua SpeedRS Team, ha guadagnato la terza piazza con uno scarto di 0.101.
Quarto posto poi per Barry Baltus (REDS Fantic Racing), il quale ha accumulato un ritardo di 0.126 sul primo della classe. Quinto invece l’attuale leader mondiale Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 1.149, sesto poi Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) a 0.150.
In top 10 anche Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), il quale ha strappato l’ottava moneta con un ritardo di 0.222. Momentaneamente fuori dai primi quattordici invece il terzo italiano in lizza, Luca Luntta (SpeedRS Team), diciottesimo a 0.937.