MotoGP su TV8: orari GP Francia 2026, il programma in chiaro dall’8 al 10 maggio

Il Gran Premio di Francia di MotoGP si disputerà dall’8 al 10 maggio. La Sprint del quinto atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 9, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 10. Si gareggerà per la ventisettesima volta consecutiva a Le Mans.

Difatti, il GP di Francia è stato a lungo itinerante, tenendosi in una serie di autodromi differenti. In particolare, a lungo è andata in scena un’alternanza fra il Paul Ricard e, appunto, Le Mans che con l’avvento del XXI secolo ha assunto il ruolo di palcoscenico esclusivo della tappa transalpina, che va considerata a tutti gli effetti una ‘Classica’ del calendario iridato.

Peraltro, Le Mans è letteralmente una Cattedrale del Motorsport. Non solo per le auto, bensì anche per le moto. Il tracciato ‘Bugatti’ misura 4.185 metri ed è composto da poche staccate secche. Viceversa, sono parecchie le curve progressive. Il meteo è poi una perenne incognita e può risultare decisivo, come lo scorso anno, quando il beniamino di casa Johann Zarco approfittò al meglio delle condizioni cangianti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2026

Venerdì 8 maggio (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 9 maggio (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 10 maggio (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP FRANCIA MOTOGP

Sabato 9 maggio (Differita)

Ore 15:00, MotoGP, Qualifiche

Ore 17:00, Moto3, Qualifiche

Ore 17:55, Moto2, Qualifiche

Ore 19:10, MotoGP, SPRINT

Domenica 10 maggio (Differita)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:20, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro. TV8 (125 Sky, 8 d.t.) trasmetterà Qualifiche, Sprint e Gran Premio. Però solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.