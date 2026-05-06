MotoGP, statistiche GP Francia 2026. Le Mans è diventata una roulette dove chiunque può vincere!

L’edizione 2026 del Gran Premio di Francia di MotoGP avrà luogo nel fine settimana dell’8-10 maggio, in quella che può essere definita la “collocazione naturale” dell’evento transalpino, ormai fisso nel cuore della primavera. L’appuntamento ha peraltro completamente cambiato dimensione nell’ultimo decennio, passando da un ruolo di secondo piano a uno da protagonista.

In passato, si trattava di una tappa interlocutoria. Vi si correva quasi per inerzia, senza che vi fosse un reale interesse da parte del pubblico locale, eccezion fatta per lo “zoccolo duro”. Viceversa, l’ascesa di Fabio Quartararo ha fatto esplodere la passione popolare anche Oltralpe. I francesi hanno tradizione, ma nessuno aveva mai fatto presa sulla massa quanto El Diablo.

Quella del 2026 sarà la sessantatreesima edizione iridata del GP di Francia, la trentottesima ad andare in scena a Le Mans. Il cosiddetto Bugatti Circuit è stato usato per la prima volta nel 1969 ed è diventato palcoscenico esclusivo della corsa a partire dal 2000. Nel corso dei decenni sono stati utilizzati ben otto autodromi differenti, alcuni dei quali davvero avventurosi (soprattutto se guardiamo agli anni ’50 e ’60). Senza dimenticare la storia dell’appuntamento, per una questione di coerenza statistica si ragionerà per autodromo. Dunque verranno esposti i dati relativi a Le Mans.

LE MANS – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Jorge LORENZO (5)

El Martillo ha trionfato nel 2009, 2010, 2012, 2015, 2016.

Piloti in attività con vittorie a Le Mans:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017}

1 – MILLER Jack (AUS) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2025}

Italiani vincitori a Le Mans:

AGOSTINI Giacomo (1969, 1970)

BIAGGI Max (2001)

ROSSI Valentino (2002, 2005, 2008)

MELANDRI Marco (2006)

PETRUCCI Danilo (2020)

BASTIANINI Enea (2022)

BEZZECCHI Marco (2023)

Moto vincitrici a Le Mans:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

16 – HONDA (1983, 2025)

10 – YAMAHA (1987, 2017)

5 – DUCATI (2020, 2024)

4 – SUZUKI (1976, 2007)

2 – MV AGUSTA (1969, 1970)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 1; Yamaha 2)

Il record di vittorie consecutive è una questione molto articolata. Partiamo dal presupposto che nessuno è mai riuscito a imporsi per 3 volte di fila a Le Mans! Otto centauri hanno bissato una propria affermazione al Bugatti Circuit, alcuni in anni consecutivi, altri no. Fra di essi spicca però la figura di Jorge Lorenzo, unico pilota ad aver primeggiato in due occasioni per due volte di fila (2009-2010 e 2015-2016). Se invece guardiamo al GP di Francia tout-court, è doveroso menzionare Mick Doohan, capace di trionfare in 4 edizioni consecutive tra il 1994 e il 1997 (le prime due a Le Mans, le altre a Le Castellet).

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Le Mans:

4 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2015, 2019}

3 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2021, 2025}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024}

LE MANS – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – LÜTHI Thomas (SUI)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – KALLIO Mika (FIN)

2015 – LÜTHI Thomas (SUI)

2016 – RINS Alex (ESP)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – LOWES Sam (GBR)

2021 – FERNANDEZ Raùl (ESP)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2023 – ARBOLINO Tony (ITA)

2024 – GARCIA Sergio (ESP)

2025 – GONZALEZ Manuel (ESP)

L’unico centauro capace di ripetersi nella classe cadetta è stato lo svizzero Thomas Lüthi, impostosi nel 2012 e nel 2015. Si parla, dunque, di dieci anni fa! Sono tre le affermazioni italiane (Morbidelli, Bagnaia, Arbolino), giunte tutte in tempi recenti. La Spagna domina la scena, con otto successi complessivi (di cui cinque nelle ultime sette edizioni).

LE MANS – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – ROSSI Louis (FRA)

2013 – VIÑALES Maverick (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – FENATI Romano (ITA)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – ARENAS Albert (ESP)

2019 – MCPHEE John (GBR)

2020 – VIETTI Celestino (ITA)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – MASIA’ Jaume (ESP)

2023 – HOLGADO Daniel (ESP)

2024 – ALONSO David (COL)

2025 – RUEDA José Antonio (ESP)

Quattordici gare, quattordici vincitori diversi! Clamoroso, perché non certo scontato. Due le affermazioni italiane (Fenati, Vietti), mentre gli spagnoli stanno facendo man bassa di successi, soprattutto negli ultimi anni.