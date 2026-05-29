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Moto2, Celestino Vietti svetta nelle pre-qualifiche al Mugello, vicini Gonzalez e Guevara
Il guizzo di Celestino Vietti. Il pilota italiano ha registrato il miglior tempo in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso l’iconico circuito del Mugello.
Nello specifico il centauro in forza alla SpeedRS Team ha trovato il giro d’alto profilo nelle sessioni finali del turno, fermando il cronometro a 1:49.420 e rifilando così 0.011 alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara, secondo davanti all’attuale leader della classifica piloti, ovvero Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo a 0.110.
Bene poi Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quarto a 0.164, oltre che Alfonso Lopez (ITALJET Racing Team), quinto a 0.338. Tra i primi quattordici anche Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), abile a raccoglire la decima posizione con 0.742.
Sessione non facile per gli altri due padroni di casa: Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) si è infatti dovuto accontentare solo della ventitreesima piazza con un gap di 1.518, mentre Luca Lunetta (SpeedRS Team) della ventunesima con 1.249.