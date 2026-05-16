Moto2, straordinaria pole di Vietti nel GP di Catalogna! Anche Lunetta nella top10

Celestino Vietti on fire! Il pilota nativo di Ciriè si conferma in forma smagliante in questo weekend e ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Montmelò il pilota classe 2001 ha confermato di essere uno dei grandi favoriti per il successo nella gara di domani, stampando una pole position che mancava da 2 anni. I rivali sono avvertiti, padroni di casa in primis.

La pole position, come detto, porta la firma di Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) che ha continuato a migliorarsi fino alla bandiera a scacchi fissando il limite a 1:41.076 con 262 millesimi di vantaggio sull’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), mentre completa la prima fila lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 360. Quarta posizione per il suo connazionale Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 379 millesimi, quinta per l’ennesimo iberico Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 445, mentre è sesto il loro connazionale Aron Canet (Boscoscuro Elf Marc VDS) a 476.

Settima posizione per il ceco Filip Salac (Kalex Amerincan Racing) a 507 millesimi, ottava per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 550, quindi nono il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 579 mentre chiude la top10 Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 605. Non va oltre la 24a posizione, invece, Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic) al termine di una qualifica decisamente al di sotto delle attese.

A questo punto la classe media si concentra in vista della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.15.