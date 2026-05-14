Moto2, la classe mediana al Montmelò cerca maggiore chiarezza in mezzo a tanto equilibrio

Mai come in questa stagione la Moto2 si sta rivelando un campionato quanto mai equilibrato, incerto ed in cerca di una direzione ben precisa. Spesso la classe mediana vede la fuga incontrastata di un pilota che mette in chiaro le cose sin dalle prime gare. In questo 2026, invece, l’equilibrio regna sovrano, come si è visto anche a Le Mans e come, molto probabilmente, vedremo anche nel Gran Premio di Catalogna del weekend in arrivo.

Il sesto appuntamento dell’annata che si disputerà sul tracciato del Montmelò, ci darà una mano a dipanare la “matassa” della Moto2? La classifica generale, vuoi anche per il punteggio dimezzato dell’esordio di Buriram, vede numerosi protagonisti in lizza per la corsa al titolo. Manuel Gonzalez, dopotutto, è in cima alla graduatoria con 79.5 punti contro i 70 di Izan Guevara, vittorioso nell’ultimo appuntamento in Francia. Terza posizione per Senna Agius con 58 (dopo i successi di Austin e Jerez), quarta per Celestino Vietti con 53, quinta per David Alonso con 48 e via via tutti gli altri, fino alla 12a posizione di Tony Arbolino con 26.5.

Nello spazio di una singola gara troviamo almeno 5 piloti e l’ulteriore che rende tutto più incerto è notare come dopo sole 5 gare ci siano già stati 4 vincitori diversi (contando anche Daniel Holgado a Goiania). In poche parole la stagione della classe mediana sembra pronta per regalarci mesi di battaglie senza un vincitore già sicuro o scritto. Lo spettacolo e gli appassionati ringrazieranno ma, prima o poi, un quadro più chiaro sarà a nostra disposizione.

Per il momento concentriamoci sul fine settimana del Gran Premio di Catalogna. La gara si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12.15 e metterà sul piatto 25 punti di pesantezza indicibile. Manuel Gonzalez tornerà al successo e proverà a scavare un minimo di margine sugli inseguitori? Izan Guevara confermerà quanto di (tanto) buono fatto a Le Mans e proverà a salire in vetta? Senna Agius troverà continuità? Celestino Vietti che di continuità ne sta avendo parecchia, sarà in grado di piazzare un nuovo colpo come ad Austin? Come si può vedere le domande non mancano. Le risposte arriveranno già dalla pista catalana?