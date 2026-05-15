Moto2, Celestino Vietti domina la FP1 del Montmelò e inizia con il piede giusto il weekend catalano

Uno straordinario Celestino Vietti ha chiuso ampiamente al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Montmelò i piloti hanno sfruttato nel migliore dei modi il turno nonostante cielo grigio e temperature non propriamente elevate (13° per quanto riguarda l’atmosfera e 30 sull’asfalto).

Il miglior tempo della sessione lo ha messo a segno, come detto, il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) con un ottimo 1:42.028 rifilando distacchi notevoli a tutti i rivali. Seconda posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) che accusa ben 425 millesimi, mentre dalla terza posizione dello spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) il gap valica già il mezzo secondo (+0.539).

Quarta posizione per il suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 580 millesimi, quinta per l’ennesimo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 678, mentre è sesto l’ennesimo iberico Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 689. Settima posizione per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 847 millesimi da Vietti, ottava per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 982, quindi nona per il suo connazionale Aron Canet (Boscoscuro Elf Marc VDS) a 1.104, quindi l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) completa la top10 a 1.140. Si ferma in 16a posizione Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 1.506, quindi 23° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 1.945.

A questo punto la classe mediana si concentra in direzione delle pre-qualifiche che scatteranno alle ore 14.05 e andranno a comporre la top14 che domani, in occasione delle qualifiche (ore 13.40) potranno evitare la Q1.