Moto2, Celestino Vietti svetta anche nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, fuori dalla top14 Arbolino

Celestino Vietti si conferma e mette a segno il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Montmelò il pilota italiano è stato il più veloce confermando quanto di buono fatto vedere nel corso della mattinata, anche se gli avversari si sono avvicinati parecchio rispetto ai distacchi amplissimi che avevamo visto nella FP1.

Davanti a tutti, quindi troviamo Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) che chiude in 1:41.611 con un margine di vantaggio di appena 14 millesimi sull’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) mentre è terzo lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 26. Dalla quarta alla settima posizione altri quattro spagnoli. Iniziamo con Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 204 millesimi dalla vetta, quarto Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 216, sesto Alex Escrig (Forward Klint) a 348 mentre è settimo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 4 decimi esatti.

Ottava posizione per il ceco Filip Salac (Kalex Amerincan Racing) a 462 millesimi da Vietti, nona per l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 477, quindi decima per il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) a 493, mentre in 11a troviamo lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro Elf Marc VDS) a 540. Chiude 12° il turco Deniz Oncu (Boscoscuro Elf Marc VDS Racing) a 587 millesimi, 13° lo spagnolo Alberto Ferrandez (Boscoscuro Pramac Yamaha MotoGP) a 597, mentre completa la top14 l’ennesimo padrone di casa Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 606. Si ferma in 17a posizione Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 702 millesimi, mentre è 23° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 1.159.

A questo punto la classe mediana si prepara in vista di un sabato di grande importanza. Si inizierà alle ore 09.25 con la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 13.40 si inizierà a fare sul serio con le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara che, come tradizione, prenderà il via alle ore 12.15.