LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: duello Bezzecchi-Martin tra qualifiche e Sprint

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si entra nel vivo al Circuit de Barcelona-Catalunya con le qualifiche e la sprint race.

Si riaccende il duello in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. L’italiano arriva a questo week-end da leader del Mondiale con 128 punti, uno in più dello spagnolo. L’iberico ha dato una dimostrazione di forza nel GP di Le Mans vincendo sia la Sprint Race che la gara.

Il week-end catalano non è iniziato nel migliore dei modi per Martin, che è caduto due volte nelle pre-qualifiche non riuscendo a centrare l’accesso diretto nel Q2. Il più veloce del venerdì è stato Pedro Acosta, che ha preceduto Alex Marquez, Brad Binder, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Bezzecchi. La classifica cortissima lascia ben sperare per le qualifiche, che si preannunciano entusiasmanti.

L’appuntamento è per le 10.10, orario di inizio della seconda sessione di prove libere che sarà seguita dalle qualifiche (10.50) mentre alle 15.00 scatterà il semaforo verde della Sprint Race. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del GP Catalogna con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!