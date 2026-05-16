GP CatalognaMotoGP
Moto2: Manuel Gonzalez svetta nella FP2 al Montmelò. Indietro i piloti italiani
Termina nel segno di Manuel Gonzalez la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Catalogna, quinto atto del Mondiale 2026 per ciò che concerne la classe Moto2 in scena presso il tracciato del Montmelò, a Barcellona.
Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:41.288, rifilando 0.104 ad Alfonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), il quale si è piazzato al secondo posto precedendo la CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, terzo a 0.353.
Leggermente staccato Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a 0.435 arginando Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quinto a 0.663. Ottavo invece l’attuale terza forza della classifica piloti Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) a 0.995.
Sessione non facile infine per gli italiani: il migliore in tal senso è stato Celestino Vietti (SpeedRS Team), quindicesimo a 1.224, mentre Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) si è dovuto accontentare della diciassetesima casella con uno scarto di 1.256. Ventesimo Luca Lunetta (Speed RS Team) a 1.400.