A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2026

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2026 avranno luogo sabato 16 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella di domenica 10.

Si correrà al Montmelò che, nel consueto “balletto” fra i vari autodromi spagnoli è tornato in calendario in primavera. Da qualche anno, la pista edificata sulle colline a nord di Barcellona, fa il pendolo tra maggio/giugno e agosto/settembre. Alchimie legate a tutti gli eventi in terra iberica, alle necessità degli organizzatori di ogni impianto e alla capacità di gestire la logistica di un calendario con ben quattro appuntamenti in Spagna (più uno in Portogallo).

Il GP di Catalogna nacque ufficialmente nel 1996, ma il Motomondiale era arrivato al Montmelò già nel 1992. Le prime quattro gare iridate da questa pista hanno difatti assunto la denominazione di GP d’Europa. Successivamente, si è potuto caratterizzare in maniera identitaria una tappa che, in questo 2026, festeggia il proprio trentennale. Questa è quindi la trentunesima edizione de jure, la trentacinquesima de facto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 16 maggio (orari italiani)

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP CATALOGNA

Sabato 16 maggio (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.