Moto2, Izan Guevara pole-record a Le Mans. Un italiano in top10

Uno straordinario Izan Guevara ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota spagnolo ha stampato il nuovo record della pista ribadendo a tutti di essere tra i grandi favoriti per la gara di domani. Giornata opaca, invece, per gli italiani, con un solo rappresentante nella top10.

Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) ha fatto fermare i cronometri sull’1:33.910 con 86 millesimi di vantaggio sul connazionale Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) mentre completa la prima fila il ceco Filip Salac (Kalex Amerincan Racing) a 110 millesimi. Quarta posizione per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 166 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 166, mentre è quinto lo statunitense Joe Roberts (Kalex American Racing) a 180. Settimo il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 229 millesimi, ottavo lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 235 mentre è nono il primo degli italiani Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 236.

Decimo l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 261 millesimi, quindi 16° Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 558. Partirà, invece, dalla ventottesima ed ultima casella della griglia di partenza Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team). A questo punto la classe mediana si concentra in vista della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.15.