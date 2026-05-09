Ambesi: “Sinner non gioca tornei sull’erba fino a Wimbledon? Evoluzione di quanto accaduto nel 2025”

Seconda puntata di Tennis Mania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube e condotta da Dario Puppo sono come sempre intervenuti anche Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Quest’ultimo ha posto l’attenzione sui primi turni del Masters 1000 italiano, sottolineando le grandi prestazioni ottenute dal movimento femminile e non solo.

La voce di Eurosport ha così esordito: “Quattro ragazze al secondo turno, per il momento del settore femminile, è un risultato eclatante. Grant migliorerà crescendo su tanti piccoli aspetti nel suo gioco”.

Sulla sconfitta di Berrettini ha proseguito: “Berrettini al momento è di poco fuori dal tabellone principale di Wimbledon. Ha bisogno di fare qualche punto nel Challenger di Valencia”.

Djokovic fuori al secondo turno: “Djokovic ha pescato il peggior qualificato sul piatto. Prizmic è un giocatore in forma e in fiducia. Il serbo invece ha problemi di diverso tipo”.

Su Sinner ha concluso: “L’anno scorso Sinner ha vinto 2 partite a Halle e poi è stato vinto Wimbledon. Hanno ritenuto non fondamentali quelle due partite e più necessarie tre settimane di stacco. Quindi la decisione di Sinner ci sta ed è una evoluzione di quanto accaduto nel 2025”.