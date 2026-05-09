MotoGP, orari warm-up e gara GP Francia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, domenica 10 maggio, si terrà al circuito Bugatti di Le Mans il Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa in MotoGP per un nuovo capitolo della sfida tra Aprilia e Ducati, che stanno ormai monopolizzando la scena nella classe regina al netto di qualche estemporaneo exploit di KTM soprattutto grazie al talento smisurato di Pedro Acosta.

Marco Bezzecchi si presentava al weekend transalpino da leader della classifica generale con un vantaggio di 11 punti sul compagno di squadra Jorge Martin, a completamento di un fantastico uno-due del team ufficiale Aprilia, mentre alle loro spalle troviamo in terza posizione il ducatista Fabio Di Giannantonio a -30. Distacco già piuttosto pesante per i fratelli Marquez, con Marc a -44 e Alex a -48, mentre Francesco Bagnaia (in pole position a Le Mans) ha cominciato malissimo il 2026 e si trovava a -67 dalla vetta dopo Jerez.

Le tre gare del Motomondiale a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (con la MotoGP anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse della domenica in chiaro su TV8 in differita dalle 14.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP FRANCIA MOTOGP 2026

Domenica 10 maggio

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; gara di MotoGP anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.05, di Moto2 alle 15.20 e di MotoGP alle 17.00.