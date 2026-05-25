Definito l’avversario di Federico Cinà al secondo turno: eliminato l’eterno Wawrinka

Federico Cinà conosce il nome del prossimo avversario che affronterà al secondo turno del Roland Garros 2026. Il giovane siciliano, vittorioso per la prima volta in carriera nel main draw di uno Slam grazie al successo contro l’americano Reilly Opelka, troverà dall’altra parte della rete l’olandese Jesper de Jong.

Il tennista neerlandese, ripescato nel tabellone principale come lucky loser dopo il forfait del francese Arthur Fils, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 4 minuti di gioco. Un match dal significato particolare, perché ha rappresentato l’ultima apparizione di Wawrinka davanti al pubblico parigino. Il campione elvetico, infatti, al termine della stagione 2026 appenderà la racchetta al chiodo.

Sul campo Simonne-Mathieu il pubblico gli ha riservato un lungo e caloroso applauso, tributo a una carriera che al Roland Garros gli ha regalato soddisfazioni memorabili. Su tutte spicca il trionfo del 2015, quando conquistò la Coppa dei Moschettieri battendo in finale il numero uno del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Una sfida rimasta nella storia per la potenza del suo rovescio a una mano e per gli iconici pantaloncini a quadri indossati in quell’occasione.

Da ricordare anche la finale raggiunta nel 2017, persa nettamente contro Rafael Nadal per 6-2, 6-3, 6-1, nell’edizione che consegnò allo spagnolo la storica “Décima”. A questi risultati si aggiungono la semifinale del 2016, persa in quattro set contro Andy Murray, e i quarti di finale raggiunti nel 2013 e nel 2019. Negli ultimi anni i numerosi problemi fisici hanno inevitabilmente condizionato il rendimento di Wawrinka, che a 41 anni ha salutato così il torneo parigino.

Cinà dovrà quindi misurarsi con un avversario solido e più esperto. A suo favore potrebbe però giocare il fattore sorpresa, oltre alla capacità di esprimere con continuità il suo tennis più aggressivo e brillante.