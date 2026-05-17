GP CatalognaMotoGP
Mir e Fernandez penalizzati nel GP di Catalogna! Bagnaia sale sul podio, Bezzecchi guadagna altri punti
Una gara destinata, nel bene o nel male, a rimanere impressa nella memoria degli appassionati di MotoGP: quella di Barcellona. Non certo per motivi positivi. I numerosi incidenti che hanno caratterizzato la prova catalana della top class hanno infatti alimentato forti preoccupazioni, soprattutto alla luce di un aspetto ritenuto cruciale: la distanza eccessiva tra il punto di partenza e curva 1, che consente alle moto di arrivare alla prima staccata a velocità troppo elevate.
In questo contesto, si è resa necessaria anche una vera e propria conta delle penalità, che ha finito per riscrivere parzialmente l’ordine d’arrivo e, di conseguenza, anche la classifica mondiale. La prima sanzione da segnalare è quella inflitta al giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse): tre secondi di penalità per aver provocato, all’ultimo giro, l’incidente che ha coinvolto lo spagnolo Pedro Acosta. Un provvedimento che ha fatto scivolare il pilota nipponico fino all’ottavo posto, anche alla luce delle altre penalizzazioni comminate nel post-gara.
Il riferimento è ai piloti finiti sotto investigazione per irregolarità legate alla pressione degli pneumatici. A subire una penalità di 16 secondi sono stati lo spagnolo Joan Mir (Honda), inizialmente secondo al traguardo, l’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac), il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Alex Rins (Yamaha).
Tra i piloti finiti sotto investigazione c’era anche Francesco Bagnaia (Ducati), ma nei suoi confronti non sono state confermate irregolarità relative alla pressione delle gomme. Di conseguenza, Pecco ha potuto festeggiare il podio con il terzo posto finale, mentre Marco Bezzecchi è salito in quarta posizione.
Grazie a questo risultato, il pilota romagnolo sale a 142 punti nella classifica generale, con 15 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, compagno di squadra in Aprilia, e 26 su Fabio Di Giannantonio, vincitore della gara catalana in sella alla Ducati VR46.
CLASSIFICA FINALE GP CATALOGNA MOTOGP 2026
1 Fabio Di Giannantonio
2 Fermin Aldeguer +1.466s
3 Pecco Bagnaia +4.320s
4 Marco Bezzecchi +4.679s
5 Fabio Quartararo +4.876s
6 Luca Marini +4.971s
7 Brad Binder +5.137s
8 Ai Ogura +5.377s
9 Diogo Moreira +6.839s
10 Franco Morbidelli +7.160
11 Maverick Vinales +10.147
12 Augusto Fernandez +16.245
13 Joan Mir +17.250
14 Alex Rins +22.916
15 Jack Miller +26.452
16 Toprak Razgatlioglu +27.808
17 Raul Fernandez +31.066
DNF Jorge Martin
DNF Pedro Acosta
DNF Alex Marquez
DNF Johann Zarco
DNF Enea Bastianini