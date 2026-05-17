Mir e Fernandez penalizzati nel GP di Catalogna! Bagnaia sale sul podio, Bezzecchi guadagna altri punti

Una gara destinata, nel bene o nel male, a rimanere impressa nella memoria degli appassionati di MotoGP: quella di Barcellona. Non certo per motivi positivi. I numerosi incidenti che hanno caratterizzato la prova catalana della top class hanno infatti alimentato forti preoccupazioni, soprattutto alla luce di un aspetto ritenuto cruciale: la distanza eccessiva tra il punto di partenza e curva 1, che consente alle moto di arrivare alla prima staccata a velocità troppo elevate.

In questo contesto, si è resa necessaria anche una vera e propria conta delle penalità, che ha finito per riscrivere parzialmente l’ordine d’arrivo e, di conseguenza, anche la classifica mondiale. La prima sanzione da segnalare è quella inflitta al giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse): tre secondi di penalità per aver provocato, all’ultimo giro, l’incidente che ha coinvolto lo spagnolo Pedro Acosta. Un provvedimento che ha fatto scivolare il pilota nipponico fino all’ottavo posto, anche alla luce delle altre penalizzazioni comminate nel post-gara.

Il riferimento è ai piloti finiti sotto investigazione per irregolarità legate alla pressione degli pneumatici. A subire una penalità di 16 secondi sono stati lo spagnolo Joan Mir (Honda), inizialmente secondo al traguardo, l’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac), il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Alex Rins (Yamaha).

Tra i piloti finiti sotto investigazione c’era anche Francesco Bagnaia (Ducati), ma nei suoi confronti non sono state confermate irregolarità relative alla pressione delle gomme. Di conseguenza, Pecco ha potuto festeggiare il podio con il terzo posto finale, mentre Marco Bezzecchi è salito in quarta posizione.

Grazie a questo risultato, il pilota romagnolo sale a 142 punti nella classifica generale, con 15 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, compagno di squadra in Aprilia, e 26 su Fabio Di Giannantonio, vincitore della gara catalana in sella alla Ducati VR46.

CLASSIFICA FINALE GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1 Fabio Di Giannantonio

2 Fermin Aldeguer +1.466s

3 Pecco Bagnaia +4.320s

4 Marco Bezzecchi +4.679s

5 Fabio Quartararo +4.876s

6 Luca Marini +4.971s

7 Brad Binder +5.137s

8 Ai Ogura +5.377s

9 Diogo Moreira +6.839s

10 Franco Morbidelli +7.160

11 Maverick Vinales +10.147

12 Augusto Fernandez +16.245

13 Joan Mir +17.250

14 Alex Rins +22.916

15 Jack Miller +26.452

16 Toprak Razgatlioglu +27.808

17 Raul Fernandez +31.066

DNF Jorge Martin

DNF Pedro Acosta

DNF Alex Marquez

DNF Johann Zarco

DNF Enea Bastianini