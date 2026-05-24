Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: la classifica finale. Luna Rossa e New Zealand al match race

Si sono disputate le otto regate di flotta previste dal programma delle Preliminary Regatta della America’s Cup, un vero e proprio antipasto della competizione sportiva più antica del mondo che si svolgerà a Napoli nell’estate del 2027. Le prime due classificate nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari si sono qualificate al Match Race, il duello conclusivo che metterà in palio il trofeo in terra sarda (il quale non avrà ripercussioni sull’evento del prossimo anno).

A staccare il biglietto per l’atto conclusivo sono state Luna Rossa 2 ed Emirates Team New Zealand: da una parte l’equipaggio italiano guidato di timonieri Peter Burling (fenomeno neozelandese vincitore delle ultime tre Vecchie Brocche proprio con i Kiwi) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), dall’altra il sodalizio del fuoriclasse australiano Nathan Outteridge: chi riuscirà a conquistare il titolo e a fare festa in chiusura di questo intenso fine settimana?

Luna Rossa 1 è rimasta fuori dal confronto decisivo a causa di una pessima ultima giornata: Marco Gradoni, un predestinato della vela internazionale, aveva dominato tra venerdì e sabato in coppia con Margherita Porro al timone (tre vittorie, due secondi posti, una quarta piazza), ma poi due partenza false e una squalifica li hanno relegati in terza posizione, a un solo punto da New Zealand, davanti ai francesi di La Roche-Posay, a New Zealand Women & Youth, agli svizzeri di Alinghi e ai due equipaggi britannici.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Luna Rossa 2 (Principal Team) 63 punti

2. Emirates Team New Zealand 60

3. Luna Rossa 1 (Women & Youth) 59

4. La Roche-Posay Racing Team 55

5. Emirates Team New Zealand Women & Youth 50

6. Tudor Team Alinghi 40

7. Athena Pathway Women & Youth 38

8. GB1 27

MATCH RACE FINALE

Luna Rossa 2 (Principal Team) vs Emirates Team New Zealand