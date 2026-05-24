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Luna Rossa scavalca New Zealand con Burling e Tita, Gradoni squalificato: tutto in discussione nei preliminari di America’s Cup

Pubblicato

53 minuti fa

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Luna Rossa / Luna Rossa

Nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari si è aperta l’ultima giornata riservata alle regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica del mondo che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027. Il programma di giornata prevede due regate di flotta, i cui risultati si aggiungeranno a quelli conseguiti nelle sei prove andate in scena tra venerdì e sabato: le prime due classificate si affronteranno nel Match Race conclusivo, il testa a testa che metterà in palio il trofeo (che non avrà alcuna valenza sulla massima manifestazione velica a livello internazionale).

GB1 ha vinto la prima regata sotto un vento che soffiava a circa dodici nodi: i britannici hanno risolto i tanti problemi avuti negli ultimi due giorni e sono riusciti a imporsi di gran carriera, scattando davanti a tutti e poi aumentando progressivamente il proprio margine, senza mai mettere in discussione il proprio successo. Luna Rossa 2 ha conquistato un prezioso secondo posto: il quartetto trascinato dai timonieri Peter Burling (vincitore delle ultime tre Vecchie Brocche con New Zealand) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17) ha operato il sorpasso ai danni dei francesi di La Roche-Posay nel finale.

I timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro avevano giganteggiato nelle prime due giornate di gara, conquistando tre vittorie e due secondi posti, riuscendo a balzare in testa alla classifica generale. Luna Rossa Youth & Woman ha però dovuto fare i conti con una squalifica: l’equipaggio è stato penalizzato per partenza anticipata, ma non ha concesso i 75 metri previsti dal regolamento entro un minuto ed è così incappato in una nuova infrazione, è stato richiamato dai commissari, ma il software non funzionava e così il quartetto tricolore non aveva modo di scontare la penalità, finendo così per essere escluso dalla regata.

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Quarta piazza per Team New Zealand con Nathan Outteridge al timone, a precedere New Zealand Youth & Women, gli svizzeri di Alinghi e i britannici di Athena. Luna Rossa Youth & Women resta al comando con 55 punti, seguito a stretto giro da New Zealand (54) e da Luna Rossa 2 (53). Tra poco si disputerà l’ultima regata di flotta: ci sarà un derby tra i due team di Luna Rossa o il Match Race sarà tra il sodalizio italiano e i Kiwi? 

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