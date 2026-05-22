Max Sirena raggiante: “Avevamo scommesso su Cagliari nel 2014: fatta la scelta giusta”

Luna Rossa ha incominciato con il piglio giusto la propria avventura nelle regate preliminari della America’s Cup: manca più di un anno alla competizione sportiva più antica del mondo, che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027, ma il cammino verso il grande evento è già iniziata con il fine settimana di Cagliari. L’equipaggio guidato dai timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro ha fatto saltare il banco, conquistando due vittorie e un secondo posto nelle prime tre prove disputate nel Golfo degli Angeli.

Uno degli annunciati predestinati della vela internazionale ha fatto la differenza in maniera impeccabile: gara-1 dominata in lungo e in largo, gara-3 vinta approfittando della scuffia di Team New Zealand nell’ultimo lato di poppa, primo posto nella classifica generale con 29 punti sui 30 a disposizione e ben nove lunghezze di vantaggio sull’altro equipaggio di Luna Rossa (Ruggero Tita e Peter Burling come timonieri), gli svizzeri di Alinghi e i due sodalizi di Team New Zealand.

Max Sirena, skipper e amministratore delegato del sodalizio italiano, ha analizzato questo eccellente venerdì attraverso i canali ufficiali di Luna Rossa: “Abbiamo scommesso su Cagliari nel 2014. Oggi, vedendo le condizioni perfette del campo di gara e la partecipazione straordinaria della città – con tantissime persone a seguire le regate sia a terra sia in mare – abbiamo avuto la certezza di avere fatto la scelta giusta”. Le regate preliminari proseguiranno sabato 23 maggio con altre tre prove di flotta.