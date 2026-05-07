Musetti-Mpetshi Perricard si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Roma, programma, streaming

La scelta di TV8 circa il match da trasmettere in tv in chiaro ed in streaming gratuito domani, venerdì 8 maggio 2026, per l’ATP Masters 1000 di Roma, è ricaduta sulla sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, ed il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard.

La sfida andrà in scena sul Campo Centrale e sarà la quinta ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 11.00: in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 20.30: nei cinque precedenti Musetti è in vantaggio per 4-1, ma l’ultimo incontro è stato vinto dal francese.

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Venerdì 8 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 11.00

Caty McNally (Stati Uniti)-Iga Swiatek (Polonia, 4)

Non prima delle 13.00

Daniel Altmaier (Germania)-Alexander Zverev (Germania, 2)

A seguire

Dino Prizmic (Croazia, Q)-Novak Djokovic (Serbia, 3)

Non prima delle 19.00

Elisabetta Cocciaretto (Italia)-Emma Navarro (Stati Uniti, 28)

Non prima delle 20.30

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport (canali precisi da definire)

