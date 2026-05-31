MotoGP, pagelle GP Italia 2026: Bezzecchi tatticamente accorto, Ogura arrembante, orgoglio Bagnaia

PAGELLE GP ITALIA 2026 MOTOGP

Marco Bezzecchi 10: la prima vittoria al Mugello non si scorda mai, e questo è un successo dall’enorme peso specifico. Dopo una sequenza negativa di sette corse (Sprint comprese) consecutive, il romagnolo è tornato sul gradino più alto del podio proprio nel Gran Premio d’Italia regalando ad Aprilia un trionfo inedito e consolidando la sua leadership in campionato grazie ad una gara praticamente perfetta in cui ha fatto sfogare inizialmente Bagnaia per poi fare il vuoto negli ultimi dieci giri con un ritmo infernale.

Jorge Martin 8,5: secondo nella Sprint, secondo in gara. Questo weekend al Mugello non era il più veloce, ma a differenza del precedente appuntamento catalano è riuscito a massimizzare il suo potenziale portando a casa tanti punti e limitando i danni nel confronto diretto con il compagno di squadra Bezzecchi su una pista complessivamente favorevole al romagnolo.

Francesco Bagnaia 8: secondo podio in fila dopo Barcellona, ma questo è un risultato cento volte più significativo e degno di nota. Pecco ha avuto una bella reazione d’orgoglio dopo la deludente Sprint di ieri, andando subito all’attacco e facendo gara di testa fino a dieci giri dalla fine, quando la sua gomma posteriore è colata a picco spalancando la porta alle Aprilia ufficiali e costringendolo ad agguantare il terzo posto solamente in volata.

Ai Ogura 8: l’uomo delle rimonte colpisce ancora. Tredicesimo in griglia, quarto al traguardo e con un distacco di soli 34 millesimi dal podio. Il giapponese dell’Aprilia Trackhouse deve lavorare sul venerdì e sulla qualifica, perché poi la domenica viene quasi sempre fuori alla distanza con una gestione ottimale delle gomme.

Fabio Di Giannantonio 6,5: le premesse erano ben altre dopo la vittoria al Montmelò e le tante ottime prestazioni di inizio stagione, quindi il quinto posto odierno al Mugello non può essere considerato un risultato pienamente positivo. “Diggia” è consapevole di aver perso l’occasione di giocarsi almeno il podio, non trovando una buona partenza e dovendo risalire il gruppo dall’undicesima piazza senza riuscire però a massimizzare il suo potenziale.

Marc Marquez 6: gara più o meno in linea con le aspettative al rientro dalla doppia operazione post-Le Mans. Non ha il passo dei migliori, ma resiste strenuamente in quarta piazza ai tanti attacchi di Acosta per poi evidenziare un comprensibile calo fisico negli ultimi giri del Gran Premio che lo fa scivolare al settimo posto.