LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e le Ducati per il riscatto nella gara lunga

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui la partenza sarà determinante per determinare gli equilibri. Una pista sulla quale non sarà facile risalire la china.

Un momento importante sarà, indubbiamente, quello della partenza. Nella Sprint Race, lo start è stato decisivo ai fini degli equilibri. Raul Fernandez e Jorge Martin, da questo punto di vista, hanno fatto la differenza e, in prima e seconda posizione all’uscita di curva-1, così hanno concluso la loro gara. A completare il podio un ottimo Fabio Di Giannantonio.

Sarà interessante capire se anche nel GP le cose si replicheranno. Marco Bezzecchi, dalla pole-position, vorrà far valere il suo status di leader e, da questo punto di vista, imporre il proprio ritmo. Nel trionfo dell’Aprilia di ieri, lui è stato un po’ la nota poco lieta col suo quarto posto. Ci sono margini per cui riscattarsi.

In tutto questo saranno chiamati a una prestazione degna di questo nome i due piloti della Ducati Factory Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo, tornato a competere dopo aver saltato la domenica in Francia e il week end di Barcellona per sottoporsi a una duplice operazione al piede e alla spalla, non è al 100% e farà il possibile per portare più punti possibili. Lo stesso discorso, in termini di obiettivo, vale per Pecco.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara, in programma dalle 14:00 e di 23 giri, sarà preceduta dal warm-up che inizierà alle 09:40. Buon divertimento!