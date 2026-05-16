Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna. Bezzecchi anonimo, Martin cade

Alex Marquez fatica più del previsto ma alla fine si aggiudica quasi in volata la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa catalano si è imposto nella gara breve del sabato al Montmelò, sfruttando l’esito positivo della qualifica ed in generale il ritmo solido evidenziato per tutto il weekend con la Ducati GP26 del team Gresini.

Il fratello minore di Marc ha avuto il merito di contenere negli ultimi tre giri l’assalto di uno scatenato Pedro Acosta, che ha dato tutto per convertire la sua pole position in un successo non riuscendo però a provare un vero attacco nelle battute conclusive e fermandosi a soli 41 millesimi dalla vittoria in sella alla KTM ufficiale. La tripletta spagnola è svanita nel finale grazie all’azzurro Fabio Di Giannantonio, terzo al traguardo superando l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez mettendo in mostra una buona progressione sulla sua Ducati VR46.

Quinta piazza di sostanza per il francese Johann Zarco, di gran lunga la miglior Honda in classifica, davanti ai ducatisti italiani Francesco Bagnaia (da 13° a 6°) e Franco Morbidelli (da 2° a 7°, pagando una brutta partenza), mentre si prendono gli ultimi punticini in palio il giapponese Ai Ogura sull’Aprilia Trackhouse ed il leader iridato Marco Bezzecchi, solo 9° con l’Aprilia ufficiale non trovando mai il ritmo dei migliori e calando vistosamente nelle ultime tornate. In chiave Mondiale il Bez guadagna comunque un punto sul compagno di squadra e primo inseguitore Jorge Martin, caduto dopo un paio di giri mentre si trovava a ridosso del gruppo di testa.

La classifica generale aggiornata del campionato al termine della Sprint catalana vede Bezzecchi in vetta con un margine di 2 punti su Martin, 37 su Acosta, 38 su Di Giannantonio, 60 su Ogura, 61 su Fernandez, 62 su Alex Marquez, 72 su Marc Marquez, 82 su Bagnaia e 90 su Bastianini.

CLASSIFICA SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 20:02.258

2. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.041

3. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.457

4. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +2.928

5. Johann Zarco (LCR Honda) +4.764

6. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +4.894

7. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +6.175

8. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +6.871

9. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +7.381

10. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +7.869

11. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +8.343

12. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +9.721

13. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +10.042

14. Diogo Moreira (LCR Honda) +14.096

15. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +14.166

16. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +14.334

17. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +20.452

18. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) +20.558

NC. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3)

NC. Jorge Martin (Aprilia Racing)

NC. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

NC. Joan Mir (Honda HRC Castrol)