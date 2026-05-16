Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Spagna 2026: Di Giannantonio sul podio, Bezzecchi non approfitta della caduta di Martin

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna: scattato dalla terza piazzola, il padrone di casa è riuscito a dettare legge in sella alla Ducati del Team Gresini e ha conquistato un successo di estrema importanza a livello personale. Pedro Acosta non è riuscito a sfruttare al meglio la pole position e si è dovuto accontentare della seconda posizione ad appena 41 millesimi di distacco dal suo connazionale in sella alla KTM.

Fabio Di Giannantonio ha completato il podio (terzo con la Ducati VR46), precedendo la Aprilia clienti di Raul Fernandez e la Honda di Johann Zarco. Francesco Bagnaia ha completato una bella rimonta dalla tredicesima posizione, risalendo sette gradini e chiudendo al sesto posto in sella alla Ducati ufficiale. Il piemontese ha preceduto Franco Morbidelli (settimo dopo aver siglato il secondo crono in qualifica) e Ai Ogura (ottavo con l’altra Aprilia clienti).

Marco Bezzecchi ha faticato a risalire dalla dodicesima piazzola, figlia di una pessima qualifica che ha complicato questo fine settimana. Il leader del Mondiale non è riuscito a spingere al massimo la sua Aprilia e non è andato oltre una deludente nona piazza, conquistando un solo punto. Il 27enne resta comunque al comando della classifica generale con due lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Jorge Martin, che è caduto dopo quattro giri quando stava spingendo un ritmo importante.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Ducati)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Luca Marini (Honda)

12. Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

Rit. Maverick Vinales (KTM)

Rit. Jorge Martin (Aprilia)

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Joan Mir (Honda)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1 12 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’02.258 167.3

2 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’02.299 167.3 0.041

3 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’02.715 167.2 0.457

4 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’05.186 166.9 2.928

5 5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 20’07.022 166.6 4.764

6 4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’07.152 166.6 4.894

7 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’08.433 166.4 6.175

8 2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.129 166.3 6.871

9 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’09.639 166.3 7.381

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’10.127 166.2 7.869

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’10.601 166.1 8.343

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’11.979 165.9 9.721

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’12.300 165.9 10.042

14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 20’16.354 165.3 14.096

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’16.424 165.3 14.166

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’16.592 165.3 14.334

17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’22.710 164.5 20.452

18 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 20’22.816 164.5 20.558

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 10’36.895 157.9 6 laps

89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 3’24.105 164.2 10 laps

Primo giro non terminato

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA