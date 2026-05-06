Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Esordio per Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia. Il romano, che al Foro ha come miglior risultato i quarti di finale del 2020, se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, uno degli avversari più “lontani” nel tempo per quanto riguarda la conoscenza reciproca a livello tennistico.

I due, infatti, hanno giocato l’uno contro l’altro per quattro volte, ma mai sulla terra rossa. 3-1 a favore di Berrettini il conto, che comprende due sfide di primo turno a Vienna, una a Parigi indoor (nell’ultima di Bercy) e anche il terzo turno degli US Open 2019. L’obiettivo del capitolino è quello di regalarsi un potenziale derby al terzo turno con Jannik Sinner, ma la strada è ancora lunga nella sua brevità.

Il match tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin sarà il primo sul Campo Centrale, alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-POPYRIN, ATP ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Popyrin (AUS)-Berrettini (ITA) – 1° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

NP Ore 13:00 Paolini (ITA) [9]-Jeanjean (FRA) [Q] – 2° turno WTA

A seguire Gauff (USA) [3]-Putintseva (KAZ) o Valentova (CZE) – 2° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Sonego (ITA)-Buse (PER) – 1° turno ATP

A seguire Sabalenka [1]-Krejcikova (CZE) – 2° turno WTA

PROGRAMMA BERRETTINI-POPYRIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport