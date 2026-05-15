Luciano Darderi può sorpassare Djokovic nella ATP Race! Anche Cobolli in corsa per le Finals

Alla vigilia delle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma, la situazione nella Race ATP è assolutamente in divenire per quanto riguarda le posizioni dalla quinta in giù, mentre è cristallizzata per quel che concerne i primi quattro posti della classifica.

Jannik Sinner domina con 5300 punti e potrebbe arrivare fino a 5900, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è secondo con 3650 ed il tedesco Alexander Zverev è terzo con 3040. Il russo Daniil Medvedev è quanto con 2210 e potrebbe spingersi fino a 2810.

Quinto posto per il transalpino Arthur Fils con 1890, davanti allo statunitense Ben Shelton, sesto con 1580, ed al serbo Novak Djokovic, settimo con 1410. Ottavo posto per Flavio Cobolli a quota 1320, davanti all’australiano Alex De Minaur, nono con 1315, mentre completa la top ten Luciano Darderi, a quota 1295.

Nelle semifinali di Roma saranno in palio altri 250 punti: Sinner potrebbe spingersi a quota 5550, mentre Medvedev potrebbe andare a 2460, invece Darderi vincendo salirebbe a 1545, scavalcando Djokovic, Cobolli e De Minaur, portandosi in settima piazza.

Occhio, però, al norvegese Casper Ruud, che al momento è 17° con 1115 punti, ma vincendo contro Darderi andrebbe a 1365, issandosi in ottava posizione. In ogni caso, dunque, Cobolli e De Minaur sono destinati a perdere una posizione, scivolando rispettivamente in nona e decima posizione.

RACE ATP AL 15 MAGGIO

1 Jannik Sinner 5300

2 Carlos Alcaraz 3650

3 Alexander Zverev 3040

4 Daniil Medvedev 2210

5 Arthur Fils 1890

6 Ben Shelton 1580

7 Novak Djokovic 1410

8 Flavio Cobolli 1320

9 Alex de Minaur 1315

10 Luciano Darderi 1295