Internazionali d'ItaliaTennis
Luciano Darderi può sorpassare Djokovic nella ATP Race! Anche Cobolli in corsa per le Finals
Alla vigilia delle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma, la situazione nella Race ATP è assolutamente in divenire per quanto riguarda le posizioni dalla quinta in giù, mentre è cristallizzata per quel che concerne i primi quattro posti della classifica.
Jannik Sinner domina con 5300 punti e potrebbe arrivare fino a 5900, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è secondo con 3650 ed il tedesco Alexander Zverev è terzo con 3040. Il russo Daniil Medvedev è quanto con 2210 e potrebbe spingersi fino a 2810.
Quinto posto per il transalpino Arthur Fils con 1890, davanti allo statunitense Ben Shelton, sesto con 1580, ed al serbo Novak Djokovic, settimo con 1410. Ottavo posto per Flavio Cobolli a quota 1320, davanti all’australiano Alex De Minaur, nono con 1315, mentre completa la top ten Luciano Darderi, a quota 1295.
Nelle semifinali di Roma saranno in palio altri 250 punti: Sinner potrebbe spingersi a quota 5550, mentre Medvedev potrebbe andare a 2460, invece Darderi vincendo salirebbe a 1545, scavalcando Djokovic, Cobolli e De Minaur, portandosi in settima piazza.
Occhio, però, al norvegese Casper Ruud, che al momento è 17° con 1115 punti, ma vincendo contro Darderi andrebbe a 1365, issandosi in ottava posizione. In ogni caso, dunque, Cobolli e De Minaur sono destinati a perdere una posizione, scivolando rispettivamente in nona e decima posizione.
RACE ATP AL 15 MAGGIO
1 Jannik Sinner 5300
2 Carlos Alcaraz 3650
3 Alexander Zverev 3040
4 Daniil Medvedev 2210
5 Arthur Fils 1890
6 Ben Shelton 1580
7 Novak Djokovic 1410
8 Flavio Cobolli 1320
9 Alex de Minaur 1315
10 Luciano Darderi 1295