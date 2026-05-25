Roland Garros 2026, esordio per Paolini e Berrettini. C’è il derby Cobolli-Pellegrino

Seconda giornata al Roland Garros 2026 e sarà un lunedì con quattro italiani in campo. Dopo le tante difficoltà degli ultimi mesi, che hanno portato anche all’uscita dalla Top-10, Jasmine Paolini spera di ricercare sulla terra rossa parigina quelle sensazioni positive che solo due anni fa l’avevano vista arrivare fino alla finale . Non sarà, però, un esordio comodo per la testa di serie numero tredici, visto che Jasmine dovrà vedersela con l’ucraina Dajana Yastremska, che quando è in giornata è sicuramente un’avversaria molto difficile da affrontare. Soprattutto per Paolini ci sono anche le tante incertezze dell’ultimo periodo e questo è già un esame importante per la toscana, che perdendo allargherebbe ulteriormente la crisi.

Una situazione un po’ simile la sta vivendo anche Matteo Berrettini. Anzi probabilmente il momento del romano è anche peggio, visto che proprio Berrettini non riesce davvero mai a trovare un po’ di continuità. Tra problemi fisici vari, sconfitte nei primi turni, brutte prestazioni, la carriera di Matteo è entrata in una crisi profondissima. Adesso c’è questo esordio con l’ungherese Marton Fucsovics ed almeno il sorteggio permette al romano di vivere una partita che si può giocare e vincere, ma la vera domanda è quale Berrettini scenderà in campo oggi a Parigi?

Gli altri due italiani impegnati oggi si troveranno uno contro l’altro. Da una parte Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 e che ha il grande obiettivo di arrivare alla seconda settimana al Roland Garros per la prima volta in carriera; dall’altra Andrea Pellegrino, che per la prima volta si trova in un tabellone principale di uno Slam. La pressione è tutta dalla parte del romano, mentre il pugliese è sereno e sta vivendo un momento magico se si considera anche quello fatto agli Internazionali. I derby sono imprevedibili e può davvero succedere di tutto.

Uscendo dai discorsi riguardanti gli italiani, nel tabellone maschile sarà soprattutto un lunedì dedicato ai tennisti di casa, che monopolizzeranno il Centrale con ben due derby, Humbert-Mannarino e soprattutto Gaston-Monfils, in quella che potrebbe anche essere l’ultima partita della carriera per Monfils dopo la grande festa di qualche giorno fa con moltissimi colleghi e colleghe (tra cui anche Jannik Sinner). Attenzione all’esordio complicato per Ben Shelton, quinta testa di serie, che se la vedrà con l’estroso spagnolo Daniel Merida; mentre Casper Ruud, finalista al Foro Italico, comincerà il suo cammino con il russo Roman Safiullin.

In campo femminile lo sguardo è posto soprattutto su Elena Rybakina ed Iga Swiatek, rispettivamente numero due e tre del seeding. La kazaka affronterà la slovena Veronika Erjavec, mentre la polacca se la vedrà con l’australiana Emerson Jones. Esordio anche per la vincitrice degli Internazionali d’Italia, Elina Svitolina, che comincia con l’ungherese Anna Bondar.