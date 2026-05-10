Lo strano caso di Jorge Martin: può lasciare Aprilia da campione del mondo…come fece con la Ducati!

Il successo conquistato da Jorge Martín a Le Mans ha il sapore di una rinascita, ma soprattutto riporta alla luce uno dei paradossi più affascinanti del Motomondiale moderno: vincere proprio quando il rapporto con la propria squadra è destinato a chiudersi. Lo spagnolo, tornato al successo in MotoGP dopo 588 giorni dall’ultima affermazione di Mandalika 2024, ha vissuto nel GP di Francia un fine settimana quasi perfetto, completato anche dalla vittoria nella Sprint. Un risultato che lo rilancia nella classifica iridata, fino ad arrivare a un solo punto dal compagno di squadra Marco Bezzecchi.

A impressionare non è stato soltanto il risultato, ma la naturalezza con cui Martín e l’Aprilia sono sembrati fondersi tra le curve di Le Mans. La RS-GP si è adattata alle caratteristiche del pilota madrileno e, allo stesso tempo, Martín è apparso finalmente pienamente dentro il progetto tecnico di Noale. Un’intesa che, osservando il trend delle ultime settimane, non sembra affatto casuale: già nei precedenti appuntamenti si erano intravisti segnali concreti di crescita, oggi trasformati in competitività reale.

Ed è proprio questo a rendere la situazione ancora più singolare. Perché mentre il binomio tecnico sembra aver raggiunto una maturità importante, il futuro è già scritto altrove: Martín approderà infatti in Yamaha nel 2027. Una scelta che continua a dividere e a generare interrogativi, soprattutto alla luce del rendimento espresso dall’Aprilia in questa fase del campionato.

La storia, in qualche modo, sembra ripetersi. Già nel 2024 Martín aveva vissuto una situazione analoga. In quell’occasione lo spagnolo correva con il team Prima Pramac Racing su Ducati, in una stagione segnata dal lungo duello con Francesco Bagnaia per il titolo mondiale. Eppure, proprio mentre era in piena lotta iridata e stava esprimendo il miglior motociclismo della sua carriera, maturò la decisione di separarsi da Ducati per accettare la sfida Aprilia.

Quel finale di stagione assunse così contorni quasi surreali: Martín vinse il Mondiale da “separato in casa”, riuscendo a battere Bagnaia pur sapendo che il suo futuro non sarebbe stato a Borgo Panigale. Un caso raro, ma emblematico, di come in MotoGP le motivazioni personali e professionali possano persino amplificarsi nel momento della separazione.

Oggi il copione sembra avere nuove sfumature, ma richiama inevitabilmente quella vicenda. Martín sta riportando l’Aprilia ai vertici proprio mentre il progetto tecnico è destinato a perdere il suo uomo di riferimento. E il rischio, per gli avversari, è che questa condizione psicologica possa trasformarsi ancora una volta in un’arma competitiva. Perché il precedente del 2024 insegna che Jorge, quando corre con il futuro già deciso, riesce spesso a esprimere il meglio di sé.