Jorge Martin: “So come essere veloce in sella all’Aprilia, il sorpasso su Bezzecchi è stato al limite”

Un altro capolavoro firmato da Jorge Martin a Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito francese la domenica è griffata “Aprilia” con tre moto di Noale primi tre posti: Martin davanti a Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura (Team Trackhouse). Un risultato che in top-class non era mai stato ottenuto dalla casa italiana.

A completare la top-5 sono stati Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Pedro Acosta (KTM). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati), quando era in lotta per la piazza d’onore. Con questo risultato, Martin è in scia a Bezzecchi in classifica mondiale, con un solo punto di distacco dal leader del campionato. “E’ davvero incredibile, sono veramente grato a tutti. Mi hanno accompagnato in questo periodo molto complicato e sono tornato“, le prime parole a caldo del vincitore.

“E’ stata una gara non facile. Mi aspettavo di essere più avanti, poi piano piano sono riuscito a risalire. Non pensavo però di vincere, neanche avevo in mente di salire sul podio. Quando però ho visto che è caduto Pecco e sono stato in grado di superare Pedro, allora ci ho creduto maggiormente. Il sorpasso su su Bezzecchi è stato al limite“, le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport.

Un ammissione c’è stata sulla gestione delle gomme: “Mi sono gestito per il consumo delle mescole e anche per questo avevo più margini rispetto a Marco“. E in conclusione: “Al test abbiamo fatto un bello step. Poi qui abbiamo toccato il set-up ed è andata bene, siamo vicini alla base e ora so che ho e so come essere veloce. Inizio a capire il limite“.