Marco Bezzecchi lucido: “Ho fatto il massimo possibile, non avevo il feeling per vincere”

Marco Bezzecchi guarda positivo dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota del team Aprilia ha condotto dal primo metro la gara salvo poi cedere al cospetto di Jorge Martin a tre giri dalla fine. La battaglia per il titolo prosegue con il romagnolo ancora avanti di un punto.

La vittoria nella gara lunga è andata a Jorge Martin che ha preceduto Marco Bezzecchi per 477 millesimi mentre completa il podio Ai Ogura a 874. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 2.8 davanti a Pedro Acosta quinto a 2.9. Sesta posizione per Fabio Quartararo a 7.7 secondi, settima per Enea Bastianini a 8.6, quindi ottava per Raul Fernandez a 12.4. Nono Fermin Aldeguer a 14.9, quindi decimo Luca Marini a 15.0.

Al termine del Gran Premio di Francia il pilota del team di Noale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nel complesso un buon secondo posto. La gara è stata difficile e lunghissima. Sapevo di non avere a disposizione il passo giusto per vincere e, sinceramente, non so come ho fatto a rimanere al primo posto così a lungo. Nel finale Jorge mi ha ripreso e ha vinto con merito. Complimenti a lui”.

Il romagnolo prosegue: ”Io ho fatto il massimo di quello che potevo fare oggi. Non ho mai avuto il feeling giusto per puntare al successo. Se si vuole puntare ad obiettivi importanti a fine stagione, a volte, quando non si è al massimo, bisogna essere lucidi e estrarre il Massimo dalle proprie gare”.