Corsa a due per il Mondiale MotoGP tra Bezzecchi e Martin? Marquez sembra fuori dai giochi, Bagnaia non ingrana

Le prime cinque tappe della stagione hanno fornito un quadro piuttosto chiaro della situazione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2026, promuovendo Aprilia nel ruolo di grande favorita per la conquista del titolo. Marco Bezzecchi e Jorge Martin, separati da un solo punto dopo il weekend di Le Mans, hanno accumulato infatti un grande vantaggio in classifica sul resto della concorrenza e possono contare su una moto estremamente solida.

I due piloti ufficiali della Casa di Noale hanno tenuto sin qui un ottimo ruolino di marcia e sembrano ormai i candidati naturali per giocarsi il Mondiale nei prossimi mesi, anche grazie ai problemi e alle disavventure collezionate fino a questo momento dai ducatisti sulla carta più accreditati alla vigilia del 2026. Il dominatore della passata stagione Marc Marquez non è mai stato al 100% e adesso, dopo la brutta caduta ed il nuovo infortunio rimediato in Francia, dovrà effettuare una doppia operazione rinunciando alla tappa di Barcellona e uscendo probabilmente dalla lotta per il campionato.

Il fenomeno di Cervera si trova infatti già a 70 punti dalla coppia Aprilia che guida la graduatoria, e questo divario è destinato a lievitare il prossimo weekend al Montmelò arrivando probabilmente nei dintorni della tripla cifra e tagliandolo quasi sicuramente fuori dai giochi. Non ci sono problemi fisici di mezzo, ma per un motivo o per un altro sia Francesco Bagnaia che Alex Marquez faticano a trovare continuità commettendo tanti errori e vedendo allontanarsi progressivamente la vetta della classifica (lontana 85 punti per Pecco e 73 per il vice-campione mondiale in carica).

L’unico a tenere alta la bandiera Ducati in questo primo scorcio del 2026 nella classe regina è Fabio Di Giannantonio, abbastanza costante soprattutto la domenica (mai peggio di 6° con due terzi e due quarti posti nei primi cinque GP) con la GP26 del team VR46 e attualmente terzo nel Mondiale seppur a oltre 40 punti dal tandem Bez-Martin, che potrebbe dar vita ad uno scoppiettante testa a testa per l’iride in casa Aprilia.