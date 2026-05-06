LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra sogna l’impresa della vita

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e l’elvetica Viktorija Golubic, valido per il primo turno del WTA 1000 di Roma.

La classe 2005 marchigiana, reduce da due bellissime vittorie nelle qualificazioni, va a caccia del primo successo della sua carriera in un tabellone principale WTA, in una sfida dove sicuramente potrà giocarsi le proprie carte. Golubic ha avuto una prima parte di stagione abbastanza difficile e rischia di uscire dalla top 100 nel ranking WTA. Attualmente la trentatreenne di Zurigo è numero 90 del mondo e nel match di domani andrà alla ricerca di un successo che potrebbe regalarle punti importanti in ottica ranking WTA.

Urgesi, entrata nel tabellone delle qualificazioni con una wild card conquistata tramite le Prequalificazioni, ha superato la messicana Renata Zarazua, numero 75 del mondo, per 6-4, 2-6, 6-3, e la slovena Veronika Erjavec, numero 86 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-1. L’azzurra, attuale numero 410 del ranking WTA, giocherà sicuramente sulle ali dell’entusiasmo di queste due vittorie sorprendenti, con il pubblico di casa che farà la sua parte, ma la classe ’92 svizzera rimane pur sempre una tennista capace di aver vinto due titoli WTA, oltre ad avere un enorme bagaglio di esperienza.

Questa sfida sarà il secondo incontro della giornata di mercoledì 6 maggio sulla Supertennis Arena. Il programma sarà aperto dal match di primo turno del tabellone maschile tra il cinese Zhizhen Zhang e il tedesco Daniel Altmaier, in campo alle ore 11.00. A seguire toccherà alla ventunenne marchigiana, opposta alla zurighese Viktorija Golubic.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e l’elvetica Viktorija Golubic valida per il primo turno del WTA 1000 di Roma 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!