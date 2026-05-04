WTA Roma 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino irto di difficoltà per la toscana

Jasmine Paolini si presenta agli Internazionali d’Italia 2026 col fardello del titolo conquistato l’anno scorso e le problematiche che la stanno limitando in quest’annata. Una stagione in cui Jasmine non è mai riuscita a esprimere il proprio miglior tennis. Una giocatrice lontana dai livelli raggiunti nel 2024 e nel 2025 e che in qualche modo dovrà ritrovare per confermare il suo status di top-10.

Visto lo status di testa di serie, Paolini inizierà il proprio cammino dal secondo turno, opposta alla rumena Jaqueline Cristian. Un esordio, sulla carta, alla portata, ma da temere in relazione a quanto messo in mostra da Jasmine nelle ultime settimane.

Un cammino irto di difficoltà per l’azzurra dal terzo round in avanti. La belga Elise Mertens (n.21 del seeding) è avversaria da temere per la sua capacità di colpire la palla. A seguire, l’incrocio potrebbe essere negli ottavi con la russa Mirra Andreeva, finalista a Madrid e tennista che sul rosso sa giocare piuttosto bene.

Il coefficiente di difficoltà si alza ulteriormente. Nei quarti di finale, infatti, vi potrebbe essere l’americana Coco Gauff (n.3 del seeding), avversaria di Paolini nella finale dell’anno scorso a Roma. A seguire, gli incroci possibili coincidono con le prime due tenniste del pianeta: Aryna Sabalenka in semifinale ed Elena Rybakina in finale.

TABELLONE WTA ROMA 2026 JASMINE PAOLINI

Primo turno: bye

Secondo turno: Cristian

Terzo turno: Mertens (21)

Ottavi di finale: M. Andreeva (8)

Quarti finale: Gauff (3)

Semifinale: Sabalenka (1)

Finale: Rybakina (2)