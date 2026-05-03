LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026, Bulega alla ricerca di nuovi record.

Bulega non manca l’incontro con la storia in Gara 1 al fantastico circuito del Balaton Park e riscrive il record di successi consecutivi trovando il suo 14esimo successo di fila, il decimo in questa annata. Il pilota italiano è riuscito a precedere per tre secondi il suo compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona, risalito dall’ottava posizione in griglia.

Dopo un non perfetto Round ad Assen, l’ex MotoGP Miguel Oliveira ha portato nuovamente sul podio la BMW, finendo la gara in terza posizione, davanti alle Ducati dell’azzurro Yari Montella e dell’ex campione del mondo Alvaro Bautista. Sesta posizione per Alex Lowes con la Bimota, con appena dietro l’ottimo Andrea Locatelli, il migliore dei piloti Yamaha, e Alberto Surra, straordinario ottavo a fine gara dopo un inizio di corsa che lo ha visto lottare per le prime posizioni.

Nona posizione per Sam Lowes, autore di una perfetta rimonta dopo aver subito due Long Lap per partenza anticipata. Il pilota inglese ha preceduto sotto alla bandiera a scacchi il coriaceo Xavi Vierge, che ha completato i primi dieci davanti a Danilo Petrucci in difficoltà, Tarran Mackenzie e Garrett Gerloff con Tommy Bridewell e Stefano Manzi a finire la zona punti.

Non fortunato Axel Bassani, che ha trovato un errore all’ultimo giro. Gara 1 da dimenticare anche per l’italiano Lorenzo Baldassarri protagonista di una scivolata che messo fine alla sua gara proprio all’inizio. Oggi si fa nuovamente sul serio con la Superpole Race e Gara-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Ungheria 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race alle ore 11.10, mentre gara-2 inizierà alle 15.30. Buon divertimento!