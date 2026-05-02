Nicolò Bulega da record! Dominio in gara-1 al Balaton Park e 14° successo di fila in Superbike

14. Sono quattordici le vittorie consecutive di Nicolò Bulega, che conserva la sua imbattibilità stagionale e firma un nuovo record assoluto nella storia della Superbike. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati, imponendosi in gara-1 al Balaton Park, ha superato infatti di un’unità i 13 successi di fila ottenuti nel corso della passata stagione da Toprak Razgatlioglu entrando a sua volta nel libro dei primati della categoria.

Bulega, ininterrottamente sul gradino più alto del podio da gara-2 dell’Estoril di ottobre 2025, ha sfruttato nel migliore dei modi la pole position conquistata in mattinata difendendo la prima posizione al via e facendo subito il vuoto anche grazie al tanto tempo perso nel traffico dal suo compagno di squadra spagnolo ed unico vero avversario Iker Lecuona.

Il leader incontrastato del Mondiale, favorito d’obbligo per completare domani la quarta doppietta di seguito da inizio anno nel Gran Premio d’Ungheria, ha preceduto al traguardo proprio Lecuona (rimontando dall’ottava piazza) confezionando così il settimo uno-due consecutivo del team Aruba e volando a +74 sull’iberico nella classifica generale del campionato.

Sul terzo gradino del podio troviamo il portoghese Miguel Oliveira con la BMW, con alle sue spalle le Ducati non ufficiali del team Barni guidate dall’italiano Yari Montella (ottimo quarto) e dal veterano spagnolo Alvaro Bautista (quinto in recupero). Italia che ne piazza altri due nella top8 con la settima posizione di Andrea Locatelli su Yamaha e l’ottava del giovane rookie Alberto Surra (addirittura 2° dopo una super partenza) sulla Ducati di Motocorsa. 11° un opaco Danilo Petrucci con la BMW, mentre è caduto nelle battute iniziali Lorenzo Baldassarri.

CLASSIFICA GARA-1 GP UNGHERIA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega Ducati Panigale V4R 34:59.748

2 Iker Lecuona Ducati Panigale V4R +2.538

3 Miguel Oliveira BMW M 1000 RR +12.584

4 Yari Montella Ducati Panigale V4R +14.077

5 Álvaro Bautista Ducati Panigale V4R +15.032

6 Alex Lowes Bimota KB998 Rimini +15.781

7 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 +21.559

8 Alberto Surra Ducati Panigale V4R +23.775

9 Sam Lowes Ducati Panigale V4R +25.308

10 Xavi Vierge Yamaha YZF R1 +28.578

11 Danilo Petrucci BMW M 1000 RR +28.643

12 Tarran Mackenzie Ducati Panigale V4R +29.057

13 Garrett Gerloff Kawasaki ZX-10RR +29.063

14 Tommy Bridewell Ducati Panigale V4R +29.873

15 Stefano Manzi Yamaha YZF R1 +31.917

16 Remy Gardner Yamaha YZF R1 +34.722

17 Axel Bassani Bimota KB998 Rimini +37.186

18 Bahattin Sofuoğlu Yamaha YZF R1 +52.606

19 Somkiat Chantra Honda CBR1000RR-R SP +55.393

20 Mattia Rato Yamaha YZF R1 +1 giro

21 Yuki Kunii Honda CBR1000RR-R SP +1 giro

DNF Lorenzo Baldassarri Ducati Panigale V4R