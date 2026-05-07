Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Il colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il secondo turno del singolare femminile Jasmine Paolini, testa di serie numero nove, affronta la francese Leolia Jeanjean, numero 127 WTA. Il match, secondo di giornata, non inizierà prima delle 13:00.

La vincitrice dello scorso anno inizia la difesa del titolo contro la qualificata transalpina. L’inizio di stagione non è stato certamente fin qui all’altezza delle aspettative di una giocatrice che era arrivata nelle primissime posizioni del ranking. L’auspicio è che ritrovando l’aria di casa la giocatrice toscana possa recuperare la piena fiducia nei propri mezzi per riuscire ad arrivare più avanti possibile.

La tennista transalpina ha guadagnato il pass per il secondo turno grazie alla combattuta vittoria ottenuta nel match di ieri contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, superata 7-6(6) 6-4 in due ore e tredici minuti. Le due giocatrici si sono già affrontate ad inizio anno in United Cup, match vinto da Paolini 6-2 6-3 un poco più di un’ora e venti. Chi si qualifica affronta nei sedicesimi la vincente del match Mertens-Udvardy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Jeanjean, valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-JEANJEAN WTA ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

Campo Centrale-dalle 11:00

Alexei Popyrin (AUS)-Matteo Berrettini (ITA, WC)

Non prima delle 13:00

Jasmine Paolini (ITA, 9)-Leolia Jeanjean (FRA) – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Super Tennis (212)

A seguire

Coco Gauff (USA)- Tereza Valentova (CZE)

Non prima delle 19:00

Lorenzo Sonego (ITA)-Ignacio Buse (PER)

Non prima delle 20:30

Aryna Sabalenka ( 1)-Barbora Krejcikova (CZE)

PROGRAMMA PAOLINI-JEANJEAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.