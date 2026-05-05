MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e cadute

Il Mondiale di MotoGP 2026 torna in scena e prosegue nella sua classica campagna europea di questo periodo del calendario. Dopo Jerez de la Frontera, e prima di Barcellona, infatti, sarà la volta del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Le Mans, pista iconica anche per il motociclismo. Proseguirà il duello tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez? Su questa pista il nove volte campione del mondo ha raccolto gioie e dolori. Tante cadute ma anche vittorie, 4 tra Moto2 e MotoGP, aggiungendo anche la Sprint Race della passata annata. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti dello spagnolo sul tracciato delle Sarthe.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ A LE MANS

2008 – Un appena quindicenne Marc Marquez esordisce nella classe più leggera ma a Le Mans esce di scena dopo soli 5 giri nella gara vinta dal padrone di casa Mike Di Meglio davanti a Bradley Smith e Nicolàs Terol.

2009 – Secondo anno nella classe 125 e di nuovo caduta sul tracciato della Sarthe per il Cabroncito che esce di scena dopo soli 8 giri nella gara vinta da Julian Simon davanti a Jonas Folger e Sergio Gadea.

2010 – Marc Marquez arriva finalmente al traguardo nella gara francese e sale sul podio: è terzo a 4.4 secondi di distacco da Pol Espargarò che vince davanti a Nicolàs Terol.

2011 – Il nativo di Cervera sale di categoria e passa in Moto2. Non solo, conquista anche la vittoria a Le Mans con 1.9 secondi di margine su Yuki Takahashi e Stefan Bradl.

2012 – Secondo anno in Moto2 ma arriva di nuovo una caduta per il Cabroncito che chiude la sua domenica transalpina dopo 11 giri dopo aver conquistato la pole position. La gara viene vinta da Thomas Luthi davanti a Claudio Corti e Scott Redding.

2013 – Marc Marquez all’età di 20 anni sbarca in MotoGP ed a Le Mans è subito a podio. Conclude in terza posizione, infatti, a 6.9 secondi di distacco da Dani Pedrosa che vince davanti a Cal Crutchlow.

2014 – Siamo nella stagione dei record per il catalano. Nel filotto di 10 successi iniziali consecutivi di Marc Marquez arriva anche quello in Francia con una vittoria con 1.4 secondi di margine su Valentino Rossi e 3.1 su Alvaro Bautista.

2015 – Dalla vittoria del 2014 al mancato podio di questa edizione. La gara, infatti, è vinta da Jorge Lorenzo con 3.8 secondi di vantaggio su Valentino Rossi, 12.3 su Andrea Dovizioso e quasi 20 secondi proprio sul Cabroncito (+19.890).

2016 – Ennesima caduta per Marc Marquez a Le Mans e 13a posizione ad oltre un giro in una gara ad eliminazione vinta da Jorge Lorenzo davanti a Valentino Rossi e Maverick Vinales.

2017 – Continuano le difficoltà del Cabroncito a Le Mans con una nuova caduta dopo 17 giri nella gara dominata da Maverick Vinales davanti a Johann Zarco e Dani Pedrosa.

2018 – Il nove volte campione del mondo torna al successo in Francia precedendo sul traguardo di Le Mans Danilo Petrucci (+2.3) e Valentino Rossi (+5.3).

2019 – Di nuovo Marc Marquez senza rivali a Le Mans con 1.9 su Andrea Dovizioso e 2.1 su Danilo Petrucci.

2020 – Marc Marquez è assente dopo l’infortunio di Jerez de la Frontera della ripartenza del Mondiale post-lockdown.

2021 – Il Cabroncito torna a gareggiare a Le Mans, ma non conclude la gara, cadendo al giro numero 16.

2022 – Marc Marquez conclude la gara al sesto posto a 15.1 da Enea Bastianini che vince davanti a Jack Miller e Aleix Espargarò.

2023 – Jorge Martin vince davanti a Brad Binder e Francesco Bagnaia nella Sprint Race, mentre Marc Marquez è quinto. La gara lunga, invece, vede il successo di Marco Bezzecchi con Jorge Martin secondo a 4.5 e Johann Zarco terzo a 4.7. Marc Marquez, invece, cade nelle battute conclusive.

2024 – Marc Marquez centra la seconda posizione nella Sprint Race dominata da Jorge Martin (+2.2) con Maverick Vinales che completa il podio. La gara lunga vede di nuovo il successo di “Martinator” ancora una volta davanti a Marc Marquez ma, in questa occasione, per soli 446 millesimi di vantaggio. Terza posizione per Pecco Bagnaia.

2025 – Arriviamo alla scorsa edizione. Marc Marquez domina la scena nella Sprint Race del sabato con il successo con 530 millesimi sul fratello Alex, mentre è terzo Fermin Aldeguer a 2.1. Nella gara lunga, invece, successo a sorpresa per Johann Zarco che precede lo stesso Cabroncito per 19.9 secondi, mentre è terzo Fermin Aldeguer a 26.5.