LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: secondo impegno per gli azzurri

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovacchia, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando in Svizzera. Gli azzurri dell’head coach Jukka Jalonen non hanno potuto iniziare al meglio visto che l’avversario affrontato all’esordio della competizione.

Infatti, nella giornata di ieri la nostra Nazionale ha affrontato il Canada di Misha Donskov, la formazione che possiamo definire come la grandissima favorita di questa edizione dei Mondiali: i nordamericani infatti hanno ancora il record di maggior numero di successi della competizione con ben 28 vittorie. Gli azzurri sono stati costretti a piegarsi per 0-6.

L’Italia, nonostante il risultato ovviamente pesante, ha dimostrato un grandissimo carattere che potrebbe portarci avanti nel corso di questi Mondiali, ma per farlo servirà ricominciare con il battere la Slovacchia. I nostri nuovi avversari hanno vinto il primo match della loro competizione, e lo hanno fatto contro la Norvegia.

Il match tra l’Italia e la Slovacchia inizierà alle 12.20, per gli azzurri sarà fondamentale iniziare a vincere per entrare nelle prime quattro posizioni e accedere ai quarti di finale della competizione. Segui l’intero incontro della Nazionale di hockey su ghiaccio in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!