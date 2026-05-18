Hockey ghiaccio: la Finlandia “trita” gli USA ai Mondiali. La Cechia manda ko la Svezia. Canada e Svizzera ok

Un’altra giornata di partite della prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio è andata in archivio in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo, con 4 partite in agenda in questo lunedì 18 maggio. Ecco come sono andate le cose fra Girone A e Girone B

Girone A

La Finlandia spazza via gli USA imponendosi con lo score di 6-2. Botta e risposta iniziale sull’asse Hameenaho-Coronato, per il momentaneo 1-1, poi i nordici vanno: Puistola e Raty griffano il 3-1 del primo periodo. Nel secondo segmento la musica non cambia: subito – ancora – Hameenaho e a ruota Maenalanen per il 5-1. A quel punto il match si innervosisce: serie di penalità utilizzate dalla squadra arbitrale. Terzo tempo con un gol per parte: Leonard accorcia, Lundell ristabilisce le distanze consegnando alla Finlandia 3 punti pesanti.

I padroni di casa della Svizzera passeggiano nel match contro la Germania. Rossocrociati arginati nel primo periodo dai teutonici, poi un’esplosione di gioco e gol: poco prima della mezz’ora, in serie, arrivano le zampate Malgin, Andrighetto e Bertschy. Si va sul 3-0, ma gli elvetici non si fermano, anzi: Hischier e Josi allargano ulteriormente il gap sino al 5-0. Iniziano gli ultimi venti minuti che vengono smossi dalle reti nuovamente di Andrighetto e poi di Tiffels, gol della bandiera per la Germania. Si chiude sul 6-1.

Girone B

Non conosce pause la marcia del Canada: tre partite e tre vittorie. Il 5-1 alla Danimarca di oggi però, è tutto da decifrare. I nordamericani assediano la porta rivale ma non riescono a segnare per due periodi, che si chiudono sullo 0-0. Negli ultimi venti giri di lancette concretizzano tutto e di più. Martone, Vilardi e Mateychuk aprono la via, i danesi accorciano sul 3-1 con Olesen al 50′. La reazione canadese è veemente con O’Reilly e Wotherspoon a finire il lavoro e a portare lo score sul 5-1 definitivo.

La Cechia batte la Svezia 4-3 in una gara tiratissima. Primo terzo di gara spumeggiante: cechi subito in vantaggio 0-3 nei primi 13′ grazie a Blumel, Kubalik e Flek, svedesi capaci di incassare il colpo e tornare immediatamente sotto con Persson e Holmstrom. Seconda “ripresa” ancora accesa dal botta e risposta sull’asse Cernoch-Ekman Larsson. Si va sul 4-3, con gli scandinavi a provarci e riprovarci per più di 30 minuti, tra fine secondo periodo e tutto il terzo e ultimo momento di gara, senza però bucare la difesa della Cechia che può fare festa sul ghiaccio della BCF Arena.

Domani, martedì 19 maggio, queste le partite in palinsesto. Girone A: Lettonia-Austria e Ungheria-Gran Bretagna. Girone B: Italia-Norvegia e Slovenia-Slovacchia.