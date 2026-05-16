Hockey ghiaccio, inizia con un netto ko con il Canada il percorso dell’Italia ai Mondiali

Arriva una sconfitta, comunque ampiamente preventivabile, per l’Italia nel match di esordio contro il Canada dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Alla BCF-Arena di Friburgo il punteggio finale parla di un 6-0 che non lascia spazio alle repliche. Si sapeva che l’impegno sarebbe stato proibitivo per la formazione azzurra che, a questo punto, si concentra verso i prossimi impegni per cercare di conquistare la salvezza.

A questo punto la classifica generale del Gruppo B vede al comando proprio il Canada con 6 punti contro i 3 di Repubblica Ceca e Slovacchia. Ancora a quota zero, invece, Slovenia, Norvegia, Italia e Danimarca.

ITALIA-CANADA 0-6

Il match inizia con i nordamericani subito all’attacco e la resistenza italiana cede dopo 9:21 minuti. Arriva, infatti, la rete di Holloway su assist di Tavares per l’1-0. Passano 47 secondi e il Canada va subito al raddoppio con Minten su assist di Brown al minuto 10:08. La prima frazione si chiude sul 3-0 grazie alla rete di Celebrini al 16:56. Lo stesso Celebrini cala il poker ad inizio secondo tempo con la rete del 4-0 al 22:09. Il Canada vuole arrotondare il punteggio e non si ferma. Arriva infatti il 5-0 di Bouchard al 38:14, quindi 25 secondi dopo O’Reilly realizza il 6-0 che manda poi i titoli di coda alla sfida.

Come proseguirà il programma dei Mondiali per l’Italia? Il Blue Team tornerà sul ghiaccio già domani, domenica 17 maggio, alle ore 12.20 nel fondamentale match contro la Slovacchia.