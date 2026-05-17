Hockey ghiaccio: l’Italia segna ai Mondiali, ma cede nettamente alla Slovacchia

Dopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in corso di svolgimento in Svizzera. Il Blue Team è stato battuto infatti dalla Slovacchia con lo score finale di 1-4.

LA CRONACA

Alla BCF Arena di Friburgo, in un incontro valido per il Gruppo B, gli azzurri partono bene provando a impensierire i rivali che però superata la fase iniziale di studio rompono l’equilibrio grazie al tap-in di Hrivik che vale il punto dell’1-0 a poco meno di 6 minuti dal riposo. E’ una rete che modifica le dinamiche del match e manda gli slovacchi in vantaggio al break.

Nella seconda porzione di gara il Blue Team non sfrutta un power play e questo gli si ritorce contro prima con le inferiorità in serie causate da Nitz e Frycklund e poi con la rete subita a pochi minuti dalla fine del periodo per effetto della zampata di Kmec, che riesce a superare uno Smith (titolare a difesa della gabbia italiana) incapace nella circostanza di opporsi dopo diversi tentativi.

Si riparte per l’ultimo segmento di gara dallo 0-2. Non c’è neanche il tempo di risistemarsi che Pospisil cala il tris che diventa una “mannaia” sul match. Gli uomini di Jukka Jalonen vedono scivolare via la gara, ma a 15′ dal termine ecco arrivare la reazione e il gol che sblocca – quantomeno – il tabellino italiano con Gabriel Nitz. E’ il momentaneo 1-3 che ravviva il match, Trivellato e compagni ci provano ma a meno di 7′ dalla fine arriva una penalitò contro Spornberger che apre la strada all’1-4 della Slovacchia con il lesto Okuliar. Gioco, partita e incontro per gli est europei, capaci anche di resistere a un’inferiorità numerica nel finale e di portarsi a casa l’intera posta.

Ora per l’Italia un giorno di riposo: la squadra di Jukka Jalonen, tornerà in pista per il suo terzo impegno martedì 19 alle ore 16.20 contro la Norvegia.