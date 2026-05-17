Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: l’Italia segna ai Mondiali, ma cede nettamente alla Slovacchia

Pubblicato

27 minuti fa

il

Per approfondire:
Italia Slovacchia Hockey Ghiaccio - Carola Semino
Italia Slovacchia Hockey Ghiaccio - Carola Semino

Dopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in corso di svolgimento in Svizzera. Il Blue Team è stato battuto infatti dalla Slovacchia con lo score finale di 1-4.

LA CRONACA

Alla BCF Arena di Friburgo, in un incontro valido per il Gruppo B, gli azzurri partono bene provando a impensierire i rivali che però superata la fase iniziale di studio rompono l’equilibrio grazie al tap-in di Hrivik che vale il punto dell’1-0 a poco meno di 6 minuti dal riposo. E’ una rete che modifica le dinamiche del match e manda gli slovacchi in vantaggio al break.

Nella seconda porzione di gara il Blue Team non sfrutta un power play e questo gli si ritorce contro prima con le inferiorità in serie causate da Nitz e Frycklund e poi con la rete subita a pochi minuti dalla fine del periodo per effetto della zampata di Kmec, che riesce a superare uno Smith (titolare a difesa della gabbia italiana) incapace nella circostanza di opporsi dopo diversi tentativi.

Si riparte per l’ultimo segmento di gara dallo 0-2. Non c’è neanche il tempo di risistemarsi che Pospisil cala il tris che diventa una “mannaia” sul match. Gli uomini di Jukka Jalonen vedono scivolare via la gara, ma a 15′ dal termine ecco arrivare la reazione e il gol che sblocca – quantomeno – il tabellino italiano con Gabriel Nitz. E’ il momentaneo 1-3 che ravviva il match, Trivellato e compagni ci provano ma a meno di 7′ dalla fine arriva una penalitò contro Spornberger che apre la strada all’1-4 della Slovacchia con il lesto Okuliar. Gioco, partita e incontro per gli est europei, capaci anche di resistere a un’inferiorità numerica nel finale e di portarsi a casa l’intera posta.

Ora per l’Italia un giorno di riposo: la squadra di Jukka Jalonen, tornerà in pista per il suo terzo impegno martedì 19 alle ore 16.20 contro la Norvegia.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità