Elisabetta Cocciaretto: “Abile a non farmi prendere dall’emozione. Con Swiatek sarà tosta, la conosco molto bene”

Il percorso di Elisabetta Cocciarett0 negli Internazionali d’Italia prosegue nel migliore dei modi. Nel match di ieri andato in scena sul campo centrale del Foro Italico, l’azzurra si è imposta nettamente sulla statunitense Emma Navarro, battuta con un doppio 6-3 dopo un’ora e trentadue minuti di gioco. Per la marchigiana si tratta del primo terzo turno della carriera a Roma, nel quale affronterà Iga Swiatek.

La numero 41 del ranking WTA ha espresso un tennis di anticipo, lasciando poco spazio all’americana e prendendosi nettamente il successo in due set. Adesso il livello si alzerà in maniera esponenziale nella sfida contro la Swiatek, numero 3 del mondo. La polacca, vittoriosa al primo turno contro McNally, eliminò l’anno scorso nel secondo turno di Roma la 25enne italiana.

Ai microfoni di Sky Sport, Cocciaretto ha così commentato la sua partita: “È stato un match molto teso ed intenso. Giocare sul centrale nella sessione serale è stato incredibile contro una giocatrice molto forte che conosco bene. Sapevo che sarebbe stata difficile, gli appunti mi hanno tenuto concentrata sulla tattica e non farmi prendere troppo dalle emozioni”.

L’azzurra ha poi proseguito: “Ero sempre la più piccola del gruppo. Ora ci sono tante ragazzine quindi mi sento una veterana perché gli anni passano. In realtà a 25 anni per la nostra carriera si è a metà. Ho tanti anni davanti e sono contenta di poter continuare a giocare perché è la mia grande passione”. Sulla prossima avversaria ha concluso: “Devo vendicare la sconfitta dell’anno scorso. Sicuramente sarà un partita tostissima, lei è incredibile. Ci conosciamo da quando siamo piccole. Sarà un modo per confrontarmi con chi sulla terra ha vinto tutto”.